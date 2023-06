La cantante italiana Nina Zilli ha aperto un nuovo capitolo nella sua vita personale, accogliendo con entusiasmo la nascita della sua primogenita, Anna Blue.

Insieme al suo partner, il rapper Danti, con cui ha una relazione dal 2021, Nina sta vivendo un momento di grande gioia e di intensi cambiamenti.

Annuncio della nascita: un messaggio speciale su Instagram

Il 2 giugno, giorno simbolo della celebrazione della Repubblica italiana, un’altra festa si è aggiunta all’agenda di Nina Zilli: la nascita di Anna Blue. La notizia è stata divulgata attraverso un delicato post su Instagram, il profilo ufficiale della cantante. Con una foto che catturava i primi momenti di vita della piccola, accompagnata dalla scritta “Welcome on earth Anna Blue”, Nina ha voluto condividere con i suoi follower l’arrivo della sua bambina.

Onde di auguri: il mondo dello spettacolo saluta la piccola Anna

La nascita di Anna Blue ha suscitato una valanga di auguri, sia da parte del grande pubblico che del mondo dello spettacolo. Tra i nomi più noti che hanno voluto esprimere il loro affetto e i loro auguri per questo lieto evento troviamo Miriam Leone, Salvatore Esposito, Cristiana Capotondi, Rudy Zerbi, Filippa Lāgerback e Dj Matrix. Ognuno di loro ha condiviso il loro affetto per la piccola Anna e la loro stima per Nina attraverso i commenti al post o le loro storie di Instagram.

Una celebrazione in Musica: l’omaggio di Nina e Danti alla loro figlia

Il giorno della nascita della piccola Anna, Nina Zilli e Danti hanno voluto rendere omaggio alla loro bambina in modo molto speciale. Hanno riadattato “Anna”, una canzone tratta dall’ultimo album del rapper, e l’hanno presentata in una nuova veste, con l’aiuto di un coro gospel e del violinista Marco Zangirolami. Un modo emozionante e significativo per celebrare l’arrivo della loro figlia.

Nonostante la gravidanza, Nina Zilli prosegue la sua carriera

Durante la sua gravidanza, Nina non ha messo da parte la sua passione per la musica. Ha continuato a lavorare e a aprile ha pubblicato il suo ultimo singolo, “Innamorata (F_U)“.

Un brano prodotto dal compagno Danti, con la partecipazione di Saturnino al basso. Una dimostrazione del suo impegno costante verso la sua carriera, nonostante la grande novità nella sua vita personale