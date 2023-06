La fiction “Il Papa Buono“, una produzione Mediaset del 2003 che racconta la vita di Papa Giovanni XXIII, è un pezzo di storia televisiva italiana che continua a interessare gli spettatori anche a distanza di anni.

Questo articolo esplorerà la trama del film, il suo prossimo passaggio in televisione e il cast che ha contribuito a dar vita a questa affascinante storia.

Quando verrà trasmesso ‘Il Papa Buono’ su Canale 5?

Domenica, 4 giugno 2023, i telespettatori avranno l’opportunità di rivivere la storia di Papa Giovanni XXIII attraverso la trasmissione del film “Il Papa Buono”. Originariamente prodotto come una serie televisiva nel 2003, il film andrà in onda in un unico evento serale su Canale 5. L’appuntamento è fissato per le 21:25, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nella trama della fiction.

Trama del film ‘Il Papa Buono’

“Il Papa Buono” racconta la vita di Papa Giovanni XXIII, noto come Angelo Roncalli, la cui figura è stata una delle più rappresentative del secolo scorso.

Il suo breve pontificato (1958-1963) ha coinciso con alcuni dei momenti più importanti del Novecento, tra cui il colpo di stato di Fidel Castro, l’edificazione del muro di Berlino, il primo viaggio nello spazio di Gagarin, la crisi di Cuba e l’assassinio di Kennedy.

Papa Roncalli, noto come il pontefice di transizione, è diventato uno dei principali protagonisti del XX secolo, seguendo una sola vocazione: quella di essere sacerdote, sia in una remota parrocchia ai piedi delle Alpi, sia a San Pietro.

Cast del film ‘Il Papa Buono’

“Il Papa Buono” è stato reso possibile grazie alla performance di un cast stellare. Bob Hoskins ha interpretato il ruolo di Angelo Giuseppe Roncalli, con Fabrizio Vidale nel ruolo di Roncalli da giovane.

Altri membri del cast includevano Carlo Cecchi nel ruolo del Cardinale Mattia Carcano, e una serie di attori talentuosi come John Light, Rolando Ravello, Roberto Citran, Sergio Bini Bustric, Arnoldo Foà, Francesco Carnelutti, Francesco Venditti, Ricky Tognazzi, Ivo Garrani, Erland Josephson, Gjergji Lala ed Enzo Robutti. Questo cast ha portato alla luce la storia del Papa Buono, rendendo la fiction un grande successo.