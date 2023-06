In uno scenario sempre in evoluzione come quello dei reality show in Italia, emerge un commento penetrante da una delle figure più note del settore, Karina Cascella. Cascella ha condiviso le sue considerazioni sui ruoli sostenuti da Enrico Papi e Orietta Berti in due programmi di grande successo: Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Cosa pensa Karina Cascella di Enrico Papi ed Orietta Berti

Gli esperti nei reality show ricoprono un ruolo fondamentale, tanto da influenzare significativamente l’andamento dello show stesso. Svolgono la funzione di catalizzatori, favorendo dibattiti, stimolando riflessioni e creando dinamiche. In questa prospettiva, Karina Cascella, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, ha evidenziato la performance di Enrico Papi e Orietta Berti nei loro rispettivi show, GF Vip e L’Isola dei Famosi.

Il punto di vista di Cascella su Enrico Papi

Secondo Cascella, tuttavia, Papi all’Isola dei Famosi sembra non riuscire a raggiungere il bersaglio nelle sue interventi durante le puntate, affermazione che solleva interessanti quesiti sulle esigenze di ruoli così delicati all’interno del mondo dei reality.

I salotti tv? Sembrano un cimitero e fanno lavorare le solite mummie. Enrico Papi a L’Isola dei Famosi? Lui non c’entra gli obiettivi quando prende parola, a differenza invece di Vladimir.

Cascella su Orietta Berti

Allo stesso modo, la critica di Cascella nei confronti della celebre cantante Orietta Berti, impegnata nel GF Vip, è altrettanto incisiva. Secondo Cascella, infatti, Berti non sembrerebbe totalmente in linea con il ruolo che ricopre, e a volte dà l’impressione di cedere alla stanchezza durante le lunghe serate del programma.

Orietta Berti al GF Vip? Non c’entrava nulla e sembrava che a una certa ora avesse sonno. Come mai non prendono me e non puntano su volti nuovi? Non mi chiamano anche se sono perfetta. Diciamo che sarei difficile da gestire. Dico solo ciò che penso, non mi faccio istruire da nessuno.

La visione complessiva di Cascella

Le riflessioni di Cascella non si limitano a singoli personaggi, ma estendono la sua critica a una visione più ampia dell’industria dei reality. Sottolineando la necessità di nuovi volti e di un rinnovamento, proponendosi come alternativa, nonostante ammetta che potrebbe essere un elemento “difficile da gestire” per la sua indipendenza di pensiero.