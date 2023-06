Negli ultimi giorni, si è parlato molto del ruolo di Amadeus nel prossimo Festival di Sanremo. Dopo un’iniziale conferma, sono iniziate a circolare delle voci legate alla sua presunta rinuncia. È stato il diretto interessato, nella puntata odierna di Viva Rai2!, a fare luce sulla questione. Le sue parole sono state accompagnate anche dall’annuncio di una piccola sorpresa.

Viva Rai2!, Amadeus smentisce tutto: le sue parole sul Festival di Sanremo 2024

I recenti addii in Rai hanno generato molti dubbi tra gli spettatori. Stando ai commenti sui social network, sembra che una buona fetta di pubblico pensi di doversi separare da altri volti di spicco. Tra questi, è emerso anche il nome di Amadeus. L’idea di assistere al Festival di Sanremo 2024 senza il presentatore in questione ha suscitato un certo panico. Per fortuna, il conduttore ha deciso di intervenire in prima persona per cercare di spegnere queste insistenti indiscrezioni.

Durante un collegamento audio a Viva Rai2!, il direttore artistico ha spiegato di non aver alcuna intenzione di lasciare Rai 1. Il clima è sereno e non c’è alcun problema con l’amministratore delegato Roberto Sergio. Sarà lui, come previsto dagli accordi, a occuparsi della nuova edizione della gara canora:

Si lavora già da tempo serenamente con l'amministratore delegato Roberto Sergio.

Amadeus manipolato dai dirigenti Rai? La verità

Amadeus, rispondendo a Rosario Fiorello, ha anche smentito quelle voci che lo vedrebbero costretto ad adeguarsi al controllo dei dirigenti Rai. In realtà, secondo il suo intervento, sarebbe libero di prendere le decisioni desiderate. Non c’è nessuno che lo sta influenzando dal punto di vista musicale: “No, no nessuno“.

Per stemperare un po’ l’atmosfera, il celebre conduttore ha anche anticipato una piccola sorpresa. Il 9 giugno, infatti, si presenterà nella glass room di Viva Rai2!. Si ricorda che questa data corrisponderà anche all’ultimo appuntamento della stagione.