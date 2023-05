La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 si è conclusa. Finalmente abbiamo i Paesi che accederanno alla serata di sabato 13 Maggio in cui si decreterà il Paese vincitore di quest’edizione. Dopo la qualificazione dei primi 10 nella diretta del 9 Maggio, ora abbiamo gli altri. Scopriamo quali sono.

Eurovision 2023, i finalisti della seconda semifinale

Nomi inaspettati e alcuni meno, a giudicare dal sentiment di Twitter. Gli internauti hanno attivamente partecipato alla seconda semifinale ed alcune esibizioni sono già virali. Ecco i finalisti della seconda semifinale:

Armenia : Brunette – “Future lover”

: Brunette – “Future lover” Estonia : ALIKA – “Bridges”

: ALIKA – “Bridges” Belgio : Gustaph – “Because of you”

: Gustaph – “Because of you” Cipro : Andrew Lambrou – “Break a broken heart”

: Andrew Lambrou – “Break a broken heart” Polonia : BLANKA – “Solo”

: BLANKA – “Solo” Slovenia : Joker Out – “Carpe diem”

: Joker Out – “Carpe diem” Austria : Teya & Salena – “Who the hell is Edgar?”

: Teya & Salena – “Who the hell is Edgar?” Albania : Albina & Familja Kelmendi – “Duje”

: Albina & Familja Kelmendi – “Duje” Lituania : Monika Linkyté – “Stay”

: Monika Linkyté – “Stay” Australia: Voyager – “Promise”

Non resta che attendere sabato, per la finale dell’Eurovision. A condurre la serata ci sarà la cantante britannica Alesha Dixon, l’attrice britannica Hannah Waddingham e la cantante ucraina Julia Sanina, insieme al conduttore televisivo irlandese Graham Norton.

Per quanto riguarda noi, i commentatori televisivi saranno come sempre Mara Maionchi e Gabriele Corsi, ma la finale verrà trasmessa in diretta su Rai1.