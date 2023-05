Domenica 14 maggio andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. In occasione della festa della mamma saranno tante le sorprese che Mara Venier ha in serbo per i suoi telespettatori. Ad ogni modo, tra i colpi di scena più grandi e più attesi vi è il ritorno in tv di un cantautore molto famoso, stiamo parlando di Claudio Baglioni. Ecco tutti gli ospiti della puntata e quello che accadrà.

Il grande colpaccio di Mara Venier a Domenica In

Nella puntata del 14 maggio di Domenica In tra gli ospiti ci sarà Claudio Baglioni. Il cantante occuperà tutta la prima parte dello show domenicale di Mara Venier. Nello specifico, il protagonista ha scelto Rai 1 per presentare il suo nuovo film, intitolato “Tutti su! Buon Compleanno Claudio“, il quale sarà nelle sale cinematografiche il 15, 16 e 17 maggio,

La conduttrice è riuscita ad avere proprio lui nel suo salotto domenicale, pertanto, Domenica In si trasformerà da un programma pomeridiano in uno appartenente al prime time. Questo, naturalmente, sarà possibile grazie alla maestria della padrona di casa, la quale è riuscita ad avere nella sua trasmissione un ospite così importante.

Gli altri ospiti della puntata del 14 maggio di Domenica In

Ad ogni modo, il secondo blocco della puntata del 14 maggio di Domenica In sarà dedicato anche ad altri ospiti. Per celebrare la festa della mamma, infatti, Mara Venier ospiterà in studio la conduttrice Eleonora Daniele con sua figlia Carlotta. Tra gli altri ospiti, poi, ci saranno anche il campione di tennis Adriano Panatta, con la moglie Anna Bonamigo.

Infine, passando alla sfera del cinema, la presentatrice si dedicherà ad un’intervista molto simpatica con l’attore Rocco Papaleo, che in questi tempi è nelle sale cinematografiche con la pellicola “Scordato“. Infine, la produttrice cinematografica Marina Cicogna, a cui è stato appena consegnato il David di Donatello alla carriera. La donna, inoltre è anche autrice del libro intitolato “Ancora spero“ uscito di recente.