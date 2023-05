Prime Video continua a espandere il suo catalogo di intrattenimento con l’annuncio di uno spin-off del celebre programma “LOL: Chi ride è fuori”. Il nuovo show, intitolato “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro“, promette di cercare nuovi talenti comici in Italia per unirsi al cast della quarta stagione del noto comedy show.

Dettagli sul nuovo show “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”

Previsto per il 2024 su Prime Video, “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro” consisterà in cinque episodi nei quali un team di un conduttore e tre giudici, protagonisti delle passate edizioni di “LOL: Chi ride è fuori”, gireranno l’Italia alla ricerca del decimo concorrente per la quarta stagione dello show originale. Il nuovo spin-off punta a coinvolgere non solo comici ma anche artisti di vari generi, tra cui maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori e molti altri.

Ogni episodio del talent show sarà caratterizzato dalla presenza di una guest star, la quale avrà la possibilità di influenzare l’esito della competizione per i concorrenti. Il vincitore di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro” si unirà al cast della nuova stagione di “LOL: Chi ride è fuori”.

Come partecipare ai casting di LOL Talent Show

Per coloro interessati a partecipare allo show, i casting sono già aperti e i candidati possono inviare il proprio video provino all’indirizzo loltalentshow@endemolshine.it.