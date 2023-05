Ultimo appuntamento con Back to School 2. Federica Panicucci ritorna con la sesta puntata del programma in cui i big della tv e dello spettacolo devono superare ancora una volta l’esame di quinta elementare. Quali super vip ci saranno per questo capitolo finale? Scopriamoli!

Back to School 2, anticipazioni 11 Maggio 2023

Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo di “capoclasse”, dovrà gestire una scolaresca composta da: Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti, Maria Monsè, Riki. A loro si aggiungeranno i “rimandati” Gigi e Ross ed Elena Morali.

Come sempre i Maestrini prepareranno al meglio gli indisciplinati alunni, ma la Commissione – composta da veri maestri elementari – li promuoverà?

Lo scopriremo stasera: appuntamento alle ore 21:20 su Italia 1 con Back to School 2.