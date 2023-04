Come sappiamo, Fedez e Chiara Ferragni sono stati recentemente in vacanza a Dubai, insieme ai figli Leone e Vittoria. Eppure il rapper aveva detto che non sarebbe mai tornato nella rinomata località, definendola come una “Disneyland con i cadaveri sotto ai tappeti”. Proprio per questo motivo, Valerio Staffelli ha deciso di consegnare il tapiro d’oro di Striscia la notizia appena Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome dell’artista, ha rimesso piede in Italia. E il commento di Selvaggia Lucarelli non si è fatto attendere troppo.

Fedez riceve il tapiro d’oro e spiega perché è andato a Dubai

Fedez ha spiegato ai microfoni di Striscia la notizia il motivo per cui è tornato a Dubai nonostante le sue precedenti dichiarazioni. Uno dei motivi è stato legato al fatto che gli amici di suo figlio Leone andavano proprio lì in vacanza. E anche sua moglie Chiara Ferragni voleva andarci, chiaramente insieme a tutta la famiglia, marito incluso. Fedez, a Staffelli, ha spiegato la coerenza non è mai stata una sua virtù.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Striscia la notizia

I commenti di Selvaggia Lucarelli su Fedez dopo il ritorno a Dubai e il tapiro

Come vi avevamo accennato ad inizio articolo, Selvaggia Lucarelli ha deciso di commentare l’episodio. La giornalista si è rivolta direttamente a Fedez dicendo che almeno avrebbe potuto evitare di pubblicizzare la località in questione, pubblicando sui social così tanti contenuti. Nelle sue storie, la donna ha fatto sapere la sua opinione, mostrando ancora una volta il suo disaccordo con le mosse dei Ferragnez, questa volta di Fedez in particolar modo:

Ma se devi taggare ‘Bulgari hotel Dubai’ sulla tua foto… Beh… I principi volano come sabbia nel deserto. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

La Lucarelli ha parlato anche del fatto che Fedez sia volato fino a Dubai proprio sotto richiesta di sua moglie:

Diceva…Non perché Dubai, i diritti umani, i morti sotto al tappeto…Non ci andrò mai più! Poi la moglie: ‘Tesoro ma ci sono gli amichetti di Leone a Dubai…Ah vabbè andiamo.

Insomma, anche questa volta il commento di Selvaggia è arrivato forte e chiaro al popolo dei social. Staremo a vedere però se Fedez o sua moglie decideranno di rispondere in qualche modo alle parole della nota giornalista. D’altronde sappiamo bene che era già accaduto in precedenza. Seguiteci perché continueremo a tenervi aggiornati se dovessero esserci delle novità sulla questione! Già un po’ di giorni fa, la Lucarelli aveva così commentato: