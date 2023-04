Gerry Scotti, celebre conduttore televisivo italiano, ha deciso di unirsi al popolare social network cinese TikTok, creando un account ufficiale e verificato con spunta blu. Con il nome d’arte LoZioGerry, l’icona della TV italiana si propone di divertire e intrattenere i suoi fan attraverso brevi video ironici e simpatici.

Il debutto di Gerry Scotti su TikTok

I primi video e l’adattamento al linguaggio giovanile

Gerry Scotti ha scelto di inaugurare il suo profilo TikTok con un video in cui guarda un cellulare e i numerosi meme che lo riguardano. Il suo commento esprime sorpresa e divertimento: “Ma parlano di me! Vi vedo che fate i meme con la mia faccia”. In seguito, Gerry ha condiviso un retroscena su uno dei momenti più famosi della sua carriera: il salto, con relativa distruzione, sul bancone di Striscia La Notizia.

Tuttavia, non è solo il lato ironico e autoironico di Gerry Scotti che emerge su TikTok. Il conduttore dimostra anche una certa consapevolezza riguardo al linguaggio giovanile utilizzato sulla piattaforma e cerca di adeguarsi ai tempi che cambiano. Infatti, ha lanciato una rubrica culturale chiamata “Che z significa?“, in cui cerca di spiegare il significato di alcune espressioni tipiche dei giovani utenti di TikTok.

Gerry Scotti, dunque, si lancia nella sfida di diventare una vera e propria star di TikTok, esplorando nuovi linguaggi e tendenze per coinvolgere il suo pubblico in un modo del tutto nuovo e sorprendente.