L’ultima puntata di Mezz’ora in Più, andata in onda domenica 19 Marzo, ha sollevato un grande polverone, sia per i temi trattati che per la reazione della conduttrice Lucia Annunziata. La donna, infatti, in seguito alle affermazioni della ministra Eugenia Roccella ha perso la pazienza. La sua esternazione, fin troppo colorita per un programma trasmesso su Rai 3, potrebbe comportarle più di un problema. È sufficiente soffermarsi sulle reazioni avute dai dirigenti dopo il Festival di Sanremo 2023 per comprendere le linee guida da seguire.

Mezz’ora in Più, Lucia Annunziata sbotta contro Roccella: “Caz*o”

Eugenia Roccella è stata ospite nell’ultima puntata di Mezz’ora in Più. La ministra per la famiglia si è soffermata su temi che, di recente, stanno dividendo l’opinione pubblica in due correnti contrapposte. In particolare, ha parlato di maternità surrogata e dell’adozione per le coppie omosessuali. Le sue idee hanno appoggiato completamente le parole di Giorgia Meloni, recentemente ospite a Viva Rai2!. È stata piuttosto dura verso la possibilità di aprirsi a una nuova versione della famiglia:

Il problema è il modello antropologico e giuridico della filiazione. Siamo nati tutti dal grembo di una madre: quella, non è più una madre? È un contenitore che va escluso dal modello che stiamo costruendo?

Questa presa di posizione ha fatto perdere la pazienza a Lucia Annunziata. La conduttrice, visibilmente agitata, si è lasciata andare a uno sfogo che non è passato inosservato agli occhi degli spettatori e, sicuramente, anche a quelli dei vertici Rai:

Questo si può fare senza surrettiziamente… mi perdoni… senza chiudere in Commissione del Senato le politiche europee per poi bloccare la trascrizione dei certificati di nascita dei figli già nati: prendetevi la responsabilità di farle queste leggi, caz*o!

Lucia Annunziata incazzata nera giustamente, quando esce una parolaccia esce, io avrei fatto di peggio https://t.co/heQ0NJyjwB — マリヤ | The Glory Era (@scarlettnwanda) March 21, 2023

Le scuse di Lucia Annunziata e l’esposto a Rai 3

Dopo qualche secondo di imbarazzante silenzio, Lucia Annunziata si è resa conto dell’errore commesso. Cercando di porre rimedio all’accaduto, ha iniziato a scusarsi con il suo pubblico: “Oddio! Scusate! Chiedo perdono ai nostri telespettatori“. Eugenia Roccella ha provato di ironizzare sulla parolaccia detta in studio: “Vedo che si coinvolge!“.

La gaffe ha fatto sorridere molti spettatori. Buona parte di essi si è anche detta d’accordo con lei. In realtà, però, la momentanea perdita di professionalità potrebbe costare cara alla conduttrice. Il suo contratto, infatti, scade nel 2024. Rai 3 avrebbe in mano tutti gli elementi per sostituire la presentatrice. Inoltre, l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ha chiesto un incontro al Consiglio di Amministrazione dell’azienda per fare chiarezza.