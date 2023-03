Domani sera, martedì 21 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata di Belve, con la conduzione di Francesca Fagnani. Sarà l’ultimo appuntamento stagionale per il noto e fortunato programma tv! Questa volta, tra gli ospiti in studio, ci sarà anche l’attrice Claudia Pandolfi. Proprio qui ha deciso di raccontarsi rivelando qualcosa che non aveva mai confessato prima. Curiosi di scoprire di che cosa si tratta? Andiamo a vederlo insieme qui di seguito.

Belve, la rivelazione di Claudia Pandolfi sulla relazione con una donna

La Pandolfi ha svelato di essersi innamorata di una donna. Per lei era come un faro. Tra l’altro non stava attraversando un buon periodo, aveva parecchie inquietudini in corso. Però non si è posta nessun tipo di problema in questo senso. Così si è lasciata andare ed ha vissuto una bellissima storia d’amore che è comunque durata poco: un mese circa.

Sì, mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro, in quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono posta alcun problema e ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto.

E a proposito della poca durata della relazione. Anche il matrimonio di Claudia non è durato molto. Pure le nozze con l’ormai ex marito Massimiliano Virgili durarono un mese. L’attrice a Belve ha spiegato che il problema nel matrimonio era lei. Perché si è ritrovata ad essere sposata senza volerlo fare davvero. Ma come ha trovato il coraggio di rivelare la fine del matrimonio solo poche settimane dopo il fatidico sì?

Il matrimonio fu un problema mio, di una che si è era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare. “Qualcosa avevo già detto prima del matrimonio alle persone interessate, compreso lui. Avevo parlato con i miei genitori, con le mie amiche, e tutti mi dissero che era solo una crisi prematrimoniale. L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi.