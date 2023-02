Entriamo nella seconda parte del mese di febbraio e, archiviate le precedenti offerte che strizzavano l’occhio a San Valentino, MediaWorld ha lanciato un nuovo volantino, chiamato “Sconto World”, che sarà attivo, online e in negozio, da oggi fino al 27 febbraio 2023.

Le offerte proposte da quella che è una delle principali catene dell’elettronica di consumo operative in Italia sono tantissime e su un numero considerevole di prodotti: se quelle relative agli smartphone Android sono state discusse all’interno di un articolo dedicato, pubblicato sul nostro portale TuttoAndroid.net, e tutte le altre categorie di prodotto sono state da noi discusse su un altro articolo dedicato, pubblicato sul nostro portale TuttoTech.net, in questa sede ci occuperemo delle offerte relative al mondo delle smart TV; anche in questo caso, le proposte interessanti non mancano affatto.

“Sconto World” di MediaWorld è l’occasione per cambiare smart TV

Il nuovo volantino “Sconto World” di MediaWorld, attivo online e in negozio da oggi e fino al prossimo 27 febbraio, propone numerose offerte tra cui rientrano un buon numero di smart TV, configurandosi come ghiotta occasione per coloro che sono alla ricerca di una TV nuova di zecca.

Tra le TV in offerta del volantino, spiccano modelli OLED di fascia alta e medio-alta di produttori blasonati come LG e Sony, svariate TV LED e QLED di Samsung e tanti altri modelli per tutte le tasche e tutte le esigenze. In questo articolo vi segnaliamo quelle che riteniamo essere le proposte più valide, elencate in ordine decrescente di prezzo.

Tutte le TV in offerta del volantino “Sconto World” di MediaWorld

Ulteriori dettagli sul nuovo volantino MediaWorld

Come dicevamo, queste e tutte le altre offerte del volantino “Sconto World” di MediaWorld saranno attive fino al prossimo 27 febbraio (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Sebbene MediaWorld offra anche la possibilità di ritirare gratuitamente un ordine presso uno dei suoi negozi, sulle TV con diagonale superiore ai 43 pollici ciò non è possibile (tranne nel caso in cui venga diversamente indicato nella pagina dello specifico prodotto).

Tutte le offerte del volantino “Sconto World” di MediaWorld – online e in negozio fino al 27 febbraio 2023

