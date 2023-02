Si è conclusa la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Una kermesse canora che ha tenuto incollati i telespettatori raggiungendo picchi di share mai registrati prima. Amadeus e Gianni Morandi hanno saputo fare un ottimo lavoro, guidando una macchina complicata, che ha regalato continue sorprese.

Chi ha vinto Sanremo 2023?

Gli ultimi risultati avevano già fatto capire che sarebbe andata così e infatti non ci sono stati dubbi: a vincere il Festival di Sanremo 2023 è stato Marco Mengoni. Il suo brano “Due vite” ha conquistato fin dal primo ascolto la giuria e nel corso dei giorni è stato sempre più chiaro che non c’era gara con gli altri pezzi.

Dieci anni dopo la sua prima vittoria sanremese con il brano “L’essenziale”, il cantante è ritornato sul Palco dell’Ariston con grande sobrietà e professionalità, convincendo tutti. Ha raggiunto ben il 45,53% dei voti, lasciando il secondo classificato Lazza fermo al 16,64%.

Le prime dichiarazioni

Marco Mengoni dopo essere stato consacrato vincitore, con grande umiltà ha voluto fare una dedica speciale, che è stata molto apprezzata dal pubblico a casa e in sala:

“Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato e sono delle cantanti meravigliose. Siamo arrivati in cinque ragazzi e credevo fosse giusto dedicarlo a tutte le donne che hanno portato dei pezzi meravigliosi su questo palco e le ringrazio tantissimo”.

Finalmente un uomo che ha avuto il coraggio di dirlo pubblicamente. #sanremo2023 pic.twitter.com/ZwlMs9xtmk — damiano 💐 (@nevesumarte) February 12, 2023

La classifica e il Premio della critica

Oltre alla vittoria di Sanremo, è stato assegnato il Premio della critica Mia Martini a Colapesce Dimartino. Il duo ha vinto anche il Premio Sala Stampa Lucio Dalla. Inoltre, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Coma_Cose, mentre invece il Premio Giancarlo Bigazzi è stato assegnato a Marco Mengoni. Ecco la classifica generale di Sanremo 2023:

Marco Mengoni Lazza Mr Rain Ultimo Tananai Giorgia Madame Rosa Chemical Elodie Colapesce Dimartino Modà Gianluca Grignani Coma_cose Ariete LDA Articolo 31 Paola e Chiara Leo Gassman Mara Sattei Colla Zio Cugini di Campagna gIANMARIA Levante Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Le percentuali della top 5 di Sanremo 2023

Per i più curiosi, scopriamo ora le percentuali dei primi 5 classificati della 73esima edizione del Festival di Sanremo, dalle quali appare chiaro che per gli altri cantanti non c’è mai stata possibilità di contendersi la vittoria con Marco Mengoni.

Televoto

Marco Mengoni 32,31% Ultimo 20,39% Lazza 18,28% Mr. Rain 17,87% Tananai 11,15%

Generale

Marco Mengoni 45,53% Lazza 16,64% Mr.Rain 14,43% Ultimo 12,25% Tananai 11,15%

Sala stampa e giuria demoscopica.