Sanremo 2023 ieri si è animata con il monologo di Chiara Francini, co-conduttrice della quarta serata. L’attrice ha spiegato in un intenso e ben calibrato momento, come le donne vivano la mancata maternità tra senso di colpa e paura. Il video del momento è già diventato virale e in tantissimi si sono espressi a favore della bravura e della profondità di quel monologo.

Amadeus spiega perché il monologo di Chiara Francini è andato in onda tardi

Tuttavia ad annebbiare la bellezza di quel momento c’è stato l’orario di messa in onda. Infatti è andato in onda decisamente troppo tardi, oltre l’una.

Stamani durante la conferenza stampa per la finale della kermesse canora, Amadeus ha risposto alle polemiche con queste parole:

“Chiara Francini stessa mi ha detto “la gara ha quasi la priorità”. Lei era felicissima di aver collocato quel monologo estremamente bello e importante fuori dalla gara”.

Ma come mai invece tutti i precedenti monologhi delle co – conduttrici sono stati fatti prima? La risposta non assolve delle responsabilità.