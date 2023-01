Unieuro lancia una nuova promozione dedicata alle migliori TV a disposizione nel suo catalogo: l’iniziativa prende il nome Unieuro Specials TV e propone tante offerte su TV di vari marchi, come Samsung, LG, Philips, Sony, TCL, Hisense e non solo. Andiamo insieme a scoprire gli sconti più interessanti, ma fate in fretta a decidere, perché i ribassi sono disponibili solo per pochi giorni.

Le migliori offerte TV degli Unieuro Specials TV, valide solo fino al 15 gennaio 2023

Gli Unieuro Specials TV portano sconti a partire dal 18% su praticamente tutto il catalogo di TV a disposizione sul sito, ma si arriva a sforare anche il 50%. Le offerte toccano decine e decine di modelli dei principali marchi con prezzi a partire da 299 euro, ma solo se optate per la spedizione a domicilio (niente ritiro in negozio, dunque) e se non scegliete un prodotto che già fa parte dell’iniziativa “Il Vero Fuoritutto” (valida fino al 19 gennaio 2023).

Se state cercando una nuova TV questa potrebbe essere l’occasione giusta per portarvi a casa il modello che tanto desiderate, o persino uno di fascia superiore, visti i ribassi. Ci sono smart TV OLED, LED e QLED di varie dimensioni, in modo da soddisfare bene o male tutti i gusti e le esigenze. Ecco una selezione di modelli di smart TV in offerta con gli Unieuro Specials fino al 15 gennaio 2023, in ordine di prezzo:

Questa era solo una selezione delle migliori TV in sconto con l’iniziativa Unieuro Specials TV. Per consultare tutte le promozioni potete seguire il link qui in basso, che vi porterà direttamente alla sezione corrispondente del sito.

Tutte le offerte Unieuro Specials TV

