Nel corso di un recente incontro dedicato ai fan di Supernatural, Jensen Ackles (Dean Winchester nella serie paranormale) ha confessato di aver spinto molto per poter interpretare il ruolo di Joel nella serie The Last of Us, la quale approderà in esclusiva su Sky il prossimo 16 gennaio. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni e se i suoi fan possono davvero sperare di vederlo anche nei panni dell’interprete ripreso dal celebre videogioco.

Le ultime su The Last of Us

Come dicevamo prima, il prossimo 16 gennaio, approderà in esclusiva su Sky la serie TV HBO ispirata e basata sulle dinamiche del celebre videogioco ideato e creato da Naughty Dog, ovvero The Last of Us.

Facciamo riferimento alla serie che ha reso protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey che interpretano, rispettivamente, Joel ed Ellie.

Purtroppo, nel corso degli ultimi mesi, pare che ci siano state delle carenze in termini di materiale promozionale, nonostante ci fossimo “abituati” a veder ricoprire, facciamo riferimento all’attore dianzi menzionato, il ruolo del burbero padre putativo della giovane immune al virus.

Nonostante ciò, pare che ci sia stato un altro celebre attore che si sarebbe dichiarato predisposto a ricoprire il ruolo di Joel e, in un recente incontro con i suoi fan, ha rivelato l’esito di quanto appena riportato.

Jensen Ackles sarà Joel? L’attore confessa la risposta definitiva

Uno dei leggendari fratelli Winchester (Dean) della serie paranormale Supernatural che ha tenuto incollati milioni di telespettatori sul piccolo schermo, ha confessato di essersi spinto moltissimo per ricoprire il ruolo di Joel all’interno della serie The Last of Us.

Jensen Ackles ha, inoltre, rivelato di non credere di essere mai stato davvero in lizza o di aver avuto una chance per il ruolo ricoperto da Pedro Pascal, ma non nasconde il fatto che, tale interpretazione, rappresentava uno dei suoi desideri (purtroppo non esaudito).

Ma, niente paura, in quanto lo stesso Ackles ha annunciato che, molto presto, sarà impegnato – per un’intera giornata – a girare per un nuovo gioco che sta per uscire. Al momento, non può ancora sbilanciarsi e, dunque, non può fare alcuna rivelazione in merito al ruolo che andrà a ricoprire, ma tranquillizza i suoi fan dicendo che lo scopriranno molto presto.

Al momento, quel che è certo è che ritroveremo Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy nella prossima stagione di The Boys, apprezzatissimo show Amazon creato da Eric Kripke, precedentemente autore di Supernatural.