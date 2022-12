Una lieta notizia per tutti gli appassiona della serie medical Drama, Chicago Med. Finalmente, dopo una serie di addii, potrà annoverare un nuovo arrivo. A diffondere la notizia, ci avrebbe pensato Deadline che ha riferito l’arrivo, nel cast della serie in onda su NBC, di T. V. Carpio. Parliamo di un noto volto del piccolo schermo che ha avuto modo di farsi conoscere in altrettante serie di successo.

Nello specifico, sappiamo che la Carpio interpreterà la dottoressa Grace Song, un nuovo medico assunto da Jack Dayton (Sasha Roiz) che porterà scompiglio nell’ospedale quando la serie tornerà dopo la pausa invernale (in Italia l’ottava stagione è attualmente in onda su Sky Serie e in streaming su NOW).

Tutte le novità e gli addii di Chicago Med 8

L’assunzione della dottoressa Grace Song non sembra essere una sorpresa, soprattutto dopo aver appreso la notizia che Jack ha acquisito una quota di controllo del Gaffney Medical Group nel finale di metà stagione. Da qui, appare piuttosto semplice evincere il fatto che, il medesimo, dovrà quindi costruire la sua squadra.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dunque, se la reazione di Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson) alla notizia dell’arrivo di Jack ci dice qualcosa di ciò che accadrà, è molto probabile che l’arrivo di Grace non sarà l’unico cambiamento in vista per l’ospedale.

Il casting di Carpio arriva dopo le notizie relative alle diverse uscite dal cast del Medical Drama tra cui quelle di Brian Tee, Asjha Cooper, Sarah Rafferty, Kristen Hager e Guy Lockard.