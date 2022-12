Se a casa Mediaset il palinsesto si stravolge e si modula a seconda delle festività, in casa Rai non si può dire lo stesso. Infatti Rai 1 non andrà in vacanza.

Su Canale 5 abbiamo assistito allo stop di programmi come Amici 22 e Uomini e Donne, la prima rete nazionale italiana ha tutto un altro approccio alle festività. Infatti, ha deciso di proseguire come al solito. Nessuno stop ai programmi più amati.

Che cosa vedere su Rai 1 durante le festività natalizie

Il periodo compreso tra Natale e l’Epifania coincide anche con la chiusura delle scuole e la maggior presenza di ragazzi e bambini a casa. Se Piersilvio Berlusconi ha accettato di rinunciare alla campionessa d’ascolti Maria De Filippi con le sue strisce quotidiane e i programmi del sabato sera, fino al rientro dalle vacanze, a Rai 1 il ragionamento è stato opposto.

Sotto l’albero proseguiranno proseguirà la consueta programmazione, anche a Santo Stefano (lunedì 26 dicembre) e all’Epifania (venerdì 6 gennaio). Pertanto andranno in onda, come sempre dal lunedì al venerdì, con il solito palinsesto:

Unomattina

La Vita in Diretta

Storie Italiane

Oggi è un Altro Giorno

È Sempre Mezzogiorno

Il Paradiso delle Signore, che avrà episodi inediti, dopo la pausa forzata dei Mondiali

Anche il weekend della prima rete nazionale rimane invariato: Italia Sì, andrà in onda anche sabato 31 dicembre, Domenica In, il 1° gennaio 2023 terrà compagnia i telespettatori. Infine, secondo le anticipazioni fornite da Davide Maggio, Mara Venier a Capodanno sarà in diretta. Insomma, Rai 1 non lascia soli gli italiani per le festività natalizie.