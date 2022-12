La nuova edizione de Il Cantante Mascherato che andrà in onda a partire dal 18 marzo 2023 su Rai 1 ogni sabato sera, sembra essere un vero e proprio remake di Ballando con le Stelle. Il motivo per cui affermiamo ciò? È molto semplice, in quanto il motivo si celerebbe dietro la volontà di Milly Carlucci che vorrebbe portare delle novità all’interno del programma ‘compare’ di quello ballerino, il talent show che si concluderà venerdì 23 dicembre. Ma quali saranno queste novità e quali saranno, invece, gli elementi che la conduttrice attingerà da Ballando al fine di competere allo scontro, in prima serata, contro il Serale di Amici 22? Non ci resta che scoprirlo.

Il cast de Il Cantante Mascherato e il legame con Ballando

Come riportato sul sito di Davide Maggio, la giuria de Il Cantante Mascherato viene rinnovata proprio con uno dei finalisti dell’edizione in corso di Ballando: Iva Zanicchi. La cantante, già quest’anno ospite tra i giudici de Il Cantante Mascherato, viene arruolata in sostituzione di Arisa, tornata dall’altra parte della barricata (vale a dire da Maria De Filippi). Secondo TV Sorrisi e Canzoni, dovrebbe invece essere confermato il resto del tavolo con Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo (i primi due ci saranno sicuramente).

Altro elemento che richiama a Ballando è l’inserimento del “mascherato per una notte”: in ogni puntata un ospite vip si esibirà nascosto sotto una maschera. Lo stesso Maggio ipotizza che possa trattarsi della conquista del tesoretto. Staremo a vedere!

Iva Zanicchi e i suoi impegni

D’altronde, ci appare doveroso ricordare che la stessa Iva Zanicchi pare che sia oberata dagli impegni. Nello specifico, dopo Ballando, prenderà parte a La Vita in Diretta e, in diretta da Sanremo e al fianco di Alberto Matano, commenterà la nuova edizione del Festival. E, infine, si aggiunge anche Il Cantante Mascherato. Quale altra sorpresa ci riserverà la cantante di Zingara?