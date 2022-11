Nei cinema di tutta Italia sta per approdare il sequel del film che fece record di incassi. Parliamo, ovviamente, di Avatar 2: La via dell’acqua che, dopo ben tredici anni, ha proclamato e reso pubblica la sua uscita al cinema fissata per il 14 dicembre. Questo rappresenta il seguito del film che registrò il maggiore incasso nella storia del cinema, superando i due miliardi di dollari. Ora, da quel fatidico 2009, James Cameron ha deciso di impiegare ben 13 anni per realizzare il prosieguo al fine di avvalersi delle tecnologie più avanzate e innovative per produrre la seconda parte. Intanto, proprio oggi, mercoledì 2 novembre, i 20th Century Studios hanno diffuso il poster ufficiale e il full trailer di Avatar: The Way of Water.

Il full trailer ufficiale

La trama ufficiale di Avatar: La via dell’acqua risulta essere sin da subito molto avvincente e coinvolgente. Difatti, prosegue sulle orme del primo film, riprendendo in esame gli eventi accaduti all’epoca. Da qui, avrà inizio il racconto della storia della famiglia Sully (composta da Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Avatar: La via dell’acqua sarà ricco di dettagli proprio come evidenzia la sua durata che, stando ad alcune indiscrezioni, supererà quella del primo Avatar di circa mezz’ora (la sua durata era di circa 2 ore e 42 minuti), difatti la durata ufficiale del film è di 3 ore e 10 minuti.