Nelle sale di tutta Italia sta per fare il suo gradito ritorno nelle sale il sequel di quel film che fece record di incassi. Nello specifico, parliamo di Avatar: La via dell’acqua che, dopo ben tredici anni, ha proclamato e reso pubblica la sua uscita al cinema fissata per il 14 dicembre.

Il sequel fa appunto, seguito al film che registrò il maggiore incasso nella storia del cinema, superando i due miliardi di dollari. Ora, da quel fatidico 2009, James Cameron ha deciso di impiegare ben 13 anni per realizzare il prosieguo al fine di avvalersi delle tecnologie più avanzate e innovative per produrre il sequel.

Dettagli, cast ed effetti speciali presenti nel sequel

Avatar: La via dell’acqua sarà ricco di dettagli che, in gran parte, risultano essere sconosciuti al grande pubblico. Al momento, riusciamo a rivelarvi la durata del film che, stando ad alcune indiscrezioni, supererà quella del primo Avatar di circa mezz’ora (la sua durata era di circa 2 ore e 42 minuti), difatti la durata ufficiale del film è di 3 ore e 10 minuti (se questo vi spaventa, vi suggeriamo di pensare alla durata di Titanic di Cameron che, nella sua versione estesa, arrivava a un totale di 3 ore e 47 minuti).

Da qui, appare piuttosto semplice intuire che il regista sembra averci abituato a film particolarmente lunghi che, nonostante tutto, sono in grado di incollare allo schermo i telespettatori grazie a un elevato grado di intrattenimento, facendo escludere il pensiero verso la durata dello stesso.

Per quanto concerne il cast e la produzione, sappiamo che il sequel è diretto da James Cameron ed è prodotto con Jon Landau. Il cast si avvale della presenza di attori del calibro di: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e la famigerata Kate Winslet. Infine, come anticipato precedentemente, l’uscita in sala è prevista per il 14 dicembre.