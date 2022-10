Da Comet le offerte sulle TV sono protagoniste grazie alle iniziative Sottocosto Online e Sconti Wow, disponibili con consegna a domicilio o ritiro gratuito in negozio rispettivamente fino al 22 e al 26 ottobre 2022. Scopriamo insieme alcune delle proposte più interessanti attualmente a disposizione sul sito.

Le offerte TV Comet tra Sottocosto Online e Sconti Wow

Partiamo dal Sottocosto Online di Comet, iniziativa disponibile solamente sul sito fino al 22 ottobre 2022. In mezzo alle tante promozioni sulla tecnologia e sugli elettrodomestici, la catena offre qualche sconto sulle smart TV di diverse fasce di prezzo: abbiamo prodotti Samsung, LG, TCL, Hisense e Majestic che partono da 28 pollici e arrivano a 65. Ecco le offerte TV del Sottocosto Online:

Se non avete trovato il modello che fa per voi, niente paura: sul sito Comet sono disponibili gli Sconti Wow con tante altre TV LED, QLED e OLED di vari marchi (LG, Samsung, Sony, TCL e così via). In questo caso, come anticipato, le proposte sono valide fino al 26 ottobre, ovviamente salvo esaurimento scorte. Ecco gli Sconti Wow più interessanti:

Questa era solo una selezione delle migliori offerte Comet sulle TV attualmente disponibili online e nei negozi. Per scoprire tutte le proposte della nota catena non vi resta che seguire i link qui in basso (qui per sfogliare il volantino in modo “tradizionale”), ma non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech per non perdervi le occasioni del momento sulla tecnologia.

Sottocosto Online Comet

Sconti Wow Comet

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV, i nostri consigli