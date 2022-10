Nel giorno in cui Amazon ha attirato su di sé il grosso dell’attenzione dei cacciatori di offerte online grazie al secondo evento annuale riservato ai clienti Prime, le realtà concorrenti non sono rimaste a guardare: sul noto marketplace eBay è attiva una promozione che permette di ottenere sconti fino al 60% sull’elettronica e che chiama in causa anche una discreta selezione di smart TV che coprono varie fasce di prezzo.

Prima di entrare nel merito di queste offerte, vi ricordiamo che in questa sede verranno prese in esame unicamente quelle relative all’ambito TV, mentre per una selezione più ampia e variegata troverete un articolo dedicato su TuttoTech.net.

Sconti eBay fino al 60% sull’elettronica: offerte TV

Per la promozione in discorso, come si accennava in apertura, ci muoviamo ancora una volta nei meandri di eBay: lo storico marketplace ha attivato l’iniziativa “Fino a -60% sull’elettronica“, che permette di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato e di beneficiare sempre della spedizione gratuita. È importante sottolineare, inoltre, che tutte le smart TV elencate di seguito si trovano in Italia e vengono vendute da venditori con feedback positivi elevati (nella pagina di ciascun prodotto è presente il link per controllare) con tanto di Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e in qualche caso di Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Ecco alcune delle offerte più interessanti che abbiamo selezionato per voi:

Badate bene che questa è soltanto una selezione, trovate tantissime altre offerte al link sottostante:

Sconti eBay fino al 60% sull’elettronica: offerte TV e audio

Leggi anche: Le nostre guide agli acquisti

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.