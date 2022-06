Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) sta per arrivare in Italia. Il prossimo settembre sbarcherà in madrepatria con oltre 8000 ore di contenuti disponibili fin dal primo lancio. L’espansione del servizio SVOD non si ferma all’Italia. A dicembre arriverà anche in Francia, Germania, Svizzera, e Austria. Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, MIddle East & Africa ha così commentato:

“Il lancio di Paramount+ in Italia rafforza il nostro posizionamento nel segmento dello streaming, arricchendo e completando il nostro vasto ecosistema che vanta così due piattaforme OTT e i nostri canali lineari, pay e FTA”.

Paramount + arriva in Italia: che cosa succederà

Jaime Ondarza nel commentare la notizia dell’arrivo di Paramount+ in Italia, ha raccontato che cosa ci sarà da aspettarsi nei prossimi mesi:

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Paramount+, il nostro servizio streaming, in Italia. E siamo orgogliosi di presentare al pubblico l’offerta di titoli disponibili, un’integrazione perfetta tra contenuti globali, quali Scream e il franchise Star Trek, e contenuti locali disponibili al lancio come Circeo, 14 giorni, Corpo Libero e più avanti Miss Fallaci. Un’offerta forte e strutturata composta di cinema, serie, prodotti originali di MTV, grandi titoli per bambini e famiglie che fanno capo a Nickelodeon e documentari che si rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo facendo leva su prestigiosi Paramount+ Original tra cui The Offer, The First Lady e Tulsa King” .

A partire da settembre gli utenti italiani potranno guardare in maniera privilegiata una libreria illimitata di contenuti premium di respiro internazionale. Tra nuove grandi produzioni in anteprima e film e serie tv tra i più attesi, Paramount+ riuscirà a soddisfare tutti i gusti, con contenuti adatti a tutta la famiglia. Vediamo nello specifico di quali si tratta.

Le grandi esclusive italiane: Circeo, Corpo Libero, Miss Fallaci

Dal prossimo settembre Paramount+ proporrà anche grandi esclusive italiane, nuovi titoli che raccontano il nostro Paese. Tra i più attesi c’è Circeo, la serie prodotta da Cattleya in collaborazione con VIS, Paramount+ e RAI Fiction.

Circeo ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975, raccontando quanto abbia cambiato radicalmente la società italiana dell’epoca e contribuito alla lotta per i diritti delle donne. La serie ha come protagonista Greta Scarano nei panni di Teresa Capogrossi, un avvocato che si batte con convinzione per la riforma della legge sulla violenza sessuale. L’avvocatessa prenderà le difese di Donatella Colasanti, (interpretata dalla giovanissima Ambrosia Caldarelli), e cercherà non soltanto di vincere il processo, ma anche di cambiare la legge. La serie, tratta da un’idea di Flaminia Gressi e da un soggetto di serie di Flaminia Gressi e di Lisa Nur Sultan, è scritta dalle due autrici insieme a Viola Rispoli e diretta da Andrea Molaioli. Nel cast troviamo anche Angelo Spagnoletti, Pia Lanciotti, Enrico Ianniello, Francesca Antonelli, Benedetta Cimatti e Guglielmo Poggi.

Un’altra serie molto attesa è Corpo Libero, coproduzione Indigo Film e Network Movie con ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ e in associazione con All3Media International Limited. Corpo Libero è l’avvincente thriller, tratto dall’omonimo libro di Ilaria Bernardini e scritta con Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari. Segna l’esordio alla regia di fiction di Cosima Spender e Valerio Bonelli, gli autori della docuserie SanPa. Ambientata nel mondo della ginnastica artistica, la serie si inserisce perfettamente nel genere teen drama, portando innovazione, originalità e alta qualità.

Nel 2023, prodotta da VIS e Minerva Pictures in associazione con Red String, arriverà Miss Fallaci, la serie Paramount+ Original dedicata ad una delle più grandi protagoniste del giornalismo italiano e internazionale: Oriana Fallaci. Nelle puntate si racconterà, con ironia e irriverenza, le esperienze della giovane reporter Oriana Fallaci nelle New York e Hollywood di fine anni ’50. Un’epoca in cui ancora non era la prima donna italiana inviata di guerra e una famosa scrittrice conosciuta in tutto il mondo, con più di 20 milioni di copie vendute globalmente.

In arrivo anche la commedia romantica 14 giorni, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, presentata in anteprima all’ultimo Torino Film Festival, che racconta la storia di una coppia, Marta (Carlotta Natoli) e Lorenzo (Thomas Trabacchi): una casa, una crisi esplosiva e due settimane di clausura forzata.

I contenuti Paramount + Original in Italia

Sarà una grande occasione per vedere tanti contenuti internazionali targati Paramount+ Original. Sulla nuova piattaforma saranno disponibili titoli imperdibili come The Offer, la miniserie statunitense con Miles Teller e Juno Temple che porterà gli spettatori nel dietro le quinte del cult Il Padrino. Ma anche Jerry & Marge Go Large, la commedia con protagonisti Bryan Cranston e Annette Bening, o ancora 1883, nuova serie western ideata da Taylor Sheridan e prequel di Yellowstone. Ci sarà anche Grease: Rise of the Pink Ladies, il prequel dei celebri film di Grease, basato sull’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey.

Per gli amanti dell’universo Star Trek in arrivo altre due nuove serie: Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Prodigy, la nuova serie Paramount+ Original in 3D animation dedicata al pubblico più giovane.

Nel corso dell’autunno, arriveranno su Paramount+ anche l’imperdibile spy drama in 8 episodi Rabbit Hole, con protagonista Kiefer Sutherland e Tulsa King, crime drama con Sylvester Stallone nel ruolo di un boss mafioso. Sarà poi la volta di un’altra serie ideata da Taylor Sheridan, 1932: prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, la serie sarà incentrata sulla famiglia Dutton durante il periodo dell’espansione occidentale, il proibizionismo e la Grande Depressione e avrà come protagonisti Helen Mirren e Harrison Ford.

Infine, su Paramount + sarà disponibile Bosé: la nuova serie biopic in sei puntate sulla vita del cantante e attore spagnolo, prodotta da Shine Iberia, Banijay Iberia ed Elefantec Global per VIS.

I titoli ShowTime, disponibili su Paramount +

In aggiunta ai contenuti Paramount+ Original, la piattaforma renderà disponibili anche le nuove esclusive produzioni firmate SHOWTIME®. Il pubblico italiano potrà vedere serie come First Lady, dedicata a tre iconiche first lady della storia degli Stati Uniti, con un cast davvero d’eccezione. Ci sarà anche American Gigolò, serie basata sull’omonimo film; Super Pumped: The Battle for Uber, con Joseph Gordon-Levitt e Uma Thurman. Inoltre arriva anche la serie tv The Man Who Fell to Earth, tratta al romanzo di Walter Tevis. Infine verrà trasmessa anche la serie TV super acclamata HALO, con la star di American Gods Pablo Schreiber, Natascha McElhone’s e Kiki Wolfkill.