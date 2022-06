Ormai sono trascorsi ben tre anni dalla fine de Il Trono di Spade. Le otto stagioni della serie tv sono riuscite a emozionare un pubblico vastissimo. Ad oggi, sono previsti altri progetti legati al franchise. Il 22 agosto, per esempio, uscirà un titolo completamente dedicato alla dinastia Targaryen: House of the Dragon. La vera novità, però, risiede nell’annuncio dell’arrivo di un’opera dedicata totalmente a Jon Snow. L’amatissimo personaggio, finalmente, potrà avere uno spazio tutto suo. Si tratterà di un contenuto ambizioso che riprenderà, in parte, le vicende della serie a cui siamo stati abituati.

Jon Snow torna a far parlare di sé: in arrivo un nuovo spin-off su Il Trono di Spade

Il Trono di Spade è rimasto nel cuore degli spettatori. I libri di G. R. R. Martin hanno avuto un impatto molto forte sul pubblico grazie ai loro numerosi intrecci e alla crudezza delle vicende raccontate. Nonostante la serie tv principale si sia conclusa, ci sono ancora molte storie da raccontare. Il portale The Hollywood Reporter ha reso noto l’arrivo di un progetto su Jon Snow. Ovviamente, è ancora troppo presto per conoscere i dettagli. L’iniziativa si trova ancora nelle fasi embrionali. Però, è certo che si tratterà di un sequel.

L’ottava stagione fu cruciale per il personaggio. La scoperta di appartenere alla Casa dei Targaryen, infatti, ha messo tutto in discussione. Poco prima del finale definitivo, ha subito un esilio che l’ha costretto ad abbandonare totalmente la sua vecchia vita. È probabile che gli eventi dello spin-off riprenderanno proprio da questo momento. Non è da escludere il ritorno di altri protagonisti come Arya Stark e Tormund.

A chi verrà affidato il ruolo di Jon Snow?

Anche nello spin-off de Il Trono di Spade, il ruolo di Jon Snow verrà ricoperto da Kit Harington. L’attore, molto stimato dai suoi fan, si è distinto per le sue grandi capacità interpretative. Ha anche ricevuto due volte la candidatura agli Emmy per il miglior eroe d’azione. Sicuramente, nel sequel sarà possibile assistere a un ulteriore sviluppo del personaggio. La sua storia, seppur approfondita, ha lasciato degli elementi ancora da scoprire.

Forse, i nuovi progetti sul franchise finiranno per intrecciarsi con la storia di Jon Snow. Al momento, l’unica cosa che si può fare è quella di attendere i successivi sviluppi e, soprattutto, House of the Dragon.