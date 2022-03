Pronti altri nuovi spin off: “Game of Thrones” non si ferma di certo qui. A dirlo è stato George R. R. Martin che ha rivelato i dettagli sui molti spin off che sono in corso di realizzazione e sono tutti legati alla serie storia “Game of Thrones”. Anche se non tutti hanno apprezzato il finale della serie che ha addirittura dato il via ad una petizione, ad oggi la fabbrica degli spin off prosegue a ritmi serrati da parte dell’emittente HBO che non taglia il legame con il mondo di Westeros. Il primo spin off che è già pronto è “House of the Dragon”, che attualmente è prevista per il 2022. Ma quali sono gli altri spin off in cantiere? Ecco le novità.

Il primo spin off di “Game of Thrones”

Il primo spin off di “Game of Thrones” è “House of the Dragon”, ambientato a circa 200 anni prima degli eventi della serie cult. La storia si concentra sulla famiglia Targaryen durante un periodo di guerra civile. Tutto il racconto si basa sul romanzo prequel “Fire & Blood “di Martin e avrà Paddy Constantine, Matt Smith ed Emma D’Arcy come protagonisti. Nel trailer già si vedono battaglie sanguinose, drammi e, soprattutto, la presenza di tanti draghi. Dovrebbe essere pronto per la fine del 2022.

Ecco il trailer:

I prossimi spin off di “Game of Thrones”

Uno dei primi “futuri” spin off di “Game of Thrones” è “Dunk & Egg”. Questa story sembra recuperare terreno, dopo aver finalmente trovato uno scrittore, ovvero Steve Conrad.

Nel suo ultimo post sul blog intanto, George R. R. Martin ha rivelato nuove informazioni sullo stato degli spin off dopo House of the Dragon. In primis lo scrittore ha fatto sapere che Bruno Heller, dirigerà il pilota di “The Sea Snake”. “Dunk & Egg” poi, come ha specificato l’autore, si chiamerà “The Hedge Knight”. Come ha ribadito lui stesso, il mondo di Westeros (ed Essos, ecc.) è enorme, e c’è spazio in esso per molti tipi di storie, su una vasta gamma di personaggi.

Il mistero sull’animazione

George R. R. Martin inoltre ha detto che per quanto riguarda l’animazione stanno accadendo molte cose intorno al plot di “Game of Thrones”. Per ora però ha specificato solo che uno degli show animati, sarebbe stato ambientato a Yi Ti e il nostro titolo dello spin off è “The Golden Empire”. Ma a quanto pare anche su questo versante c’è tantissimo da scoprire.