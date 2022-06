Già da tempo si parlava del possibile sequel di Joker. Visto il successo riscosso dal primo capitolo e le parole pronunciate da Todd Phillips, era difficile che il film non venisse rinnovato per un secondo episodio. Nelle ultime ore, però, finalmente, è giusta la conferma ufficiale. Inoltre, in una foto postata su Instagram dal regista, ritraente la copertura della sceneggiatura, è possibile scorgere il titolo della pellicola.

Joker 2, confermato: ecco quale sarà il titolo del sequel

Il primo film di Joker ha avuto un’accoglienza clamorosa. Non solo il pubblico si è detto entusiasta del film, ma è anche rimasto profondamente colpito dalle tematiche trattate. La storia del personaggio, infatti, è stata affrontata da più punti di vista. Non è stato affatto difficile empatizzare con lui e con il suo vissuto. Ad oggi, finalmente, è giunta la conferma ufficiale dell’arrivo del sequel. Non si conoscono ancora né i dettagli né la data di uscita, ma se le aspettative verranno rispettate, probabilmente, ci si troverà davanti a un altro capolavoro.

Oltre al rinnovo del progetto, è stato rilasciato anche il titolo del film. Todd Phillips, infatti, in una post su Instagram ha caricato due foto. Nella prima era visibile la sceneggiatura della pellicola, con impresso sopra il titolo definitivo: Joker Folie a Deux.

Maggie Robbie sarà nel sequel di Joker? Tutti i dettagli

Il regista non ha detto altro, ma già dal titolo del film è possibile immaginare su cosa si baserà la trama del sequel di Joker Con Folie a Deux, traducibile con Follia a Due, si intende una condizione patologica in cui due persone condividono una situazione di pazzia. Anche se non c’è ancora la conferma ufficiale, è probabile che si alluda alla comparsa di Harley Quinn. Ovviamente, questa scelta verrebbe accolta con grande entusiasmo dagli spettatori. In molti si stanno già chiedendo a chi verrà affidato il ruolo della compagna di Joker.

Margot Robbie, già presente in Suicide Squad, potrebbe tornare a vestire i panni dell’amato personaggio, però, per il momento, bisognerà attendere per scoprire qualcosa in più. Si ricorda che il primo film di Joker è disponibile su Mediaset Infinity, previo abbonamento.

