La prima stagione di Noi si è conclusa. Senza lode né infamia verrebbe da dire, visti i risultati di ascolti che ha registrato. Dopo una prima partenza buonina, di 4 milioni, è sceso a 3 milioni di telespettatori in media. Per questo ci si domanda se possa esserci un ritorno della serie sui nostri teleschermi. Scopriamo tutto quello da sapere su Noi 2 La Serie.

Noi 2 si farà?

This Is Us, la serie americana, di cui Noi è il remake, è composta da ben sei stagioni, che stanno ancora andando in onda. Ha avuto risultati strepitosi e continua ad appassionare tantissimi telespettatori di ogni età. Pertanto, la serie Noi è stata concepita anche in Italia pensando ad una seconda stagione.

Il progetto del 2019 di Cattleya prevedeva più stagioni, ma era su Netflix. Invece, acquistata su Rai 1, gran parte della decisione finale dipende dagli ascolti. Serena Rossi in un’intervista aveva dichiarato che le era stato proposto di lavorare nella serie Netflix e il contratto era di quattro stagioni, un vincolo per lei eccessivo, così ha rinunciato.

Le parole di Lino Guanciale su Noi La Serie

Lino Guanciale si è espresso su Twitter ieri mattina per salutare tutti i fan della serie. Si è augurato che la famiglia Peirò sia entrata nel cuore dei telespettatori.

Spero che la famiglia Peirò abbia conquistato un piccolo posto nel vostro cuore. Grazie a tutti i miei compagni di viaggio e soprattutto grazie a voi che non avete mai fatto mancare il vostro affetto. Lo sento sempre così vero #NoiLaSerie — Lino Guanciale (@LinoGuanciale) April 10, 2022

Il remake di This Is Us si farà? Le parole dello sceneggiatore

Sandro Petraglia, sceneggiatore del riadattamento italiano di This Is Us, intervistato per FanPage, ha dichiarato:

“La nostra idea era di andare avanti, nella prima stagione non si chiudono alcune storie, ovviamente la palla è in mano alla Rai. L’ascolto non ha premiato Noi, il mio augurio è che la Rai si renda conto di avere in mano un progetto di grande qualità per cui visto che fa tanti ascolti e anche grazie a tante cose scritte da noi, può permettersi di farne uno con un ascolto un po’ inferiore”.

Nelle altre stagioni di This Is Us si parla tantissimo della guerra in Vietnam, ma in Italia non ha avuto tutta questa rilevanza. Gli sceneggiatori hanno pensato di trasformare questo scenario nella seconda stagione di Noi e ritornare ad un clima “italiano”.

Che cosa succederà in Noi 2 La Serie?

La serie italiana Noi ha seguito abbastanza fedelmente quella americana. Pertanto se dovesse esserci una seconda stagione, dovrebbe riprendere le fila del racconto proprio da dove si è interrotta. Rebecca e Pietro in crisi e Daniele (Livio Kone), Claudio (Dario Aita) e Cate (Claudia Marsicano) alle prese con la difficile maturità. Il primo dovrebbe decidere di adottare un ragazzo problematico, Claudio invece dovrebbe iniziare a creare il suo primo film e Cate dovrebbe cercare nuove soddisfazioni lavorative.

Nella seconda stagione di Noi la trama prevede la scoperta della morte di Pietro e tutte le conseguenze che questa ha portato con sé.