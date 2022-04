Cosa mi consigliate di vedere su Disney+? Nel nostro approfondimento trovi l’elenco completo con le novità su film e serie TV in uscita da lunedì 11 a domenica 17 aprile.

È la settimana che segna l’arrivo in catalogo della prima stagione completa de Le fate ignoranti, la prima serie originale italiana di Disney Plus. Sono previsti otto episodi, diretti dal regista Ferzan Ozpetek e il suo storico collaboratore Gianluca Mazzella. L’uscita è fissata per mercoledì 13 marzo, su Star, uno dei sei brand inclusi nella piattaforma streaming accanto a Disney, Pixar, National Geographic, Marvel e Star Wars. I protagonisti della serie ispirata dall’omonimo film del 2001 sono Cristiana Capotondi, Luca Argentero ed Eduardo Scarpetta. Prima dell’uscita della serie, il regista turco naturalizzato italiano ha voluto ringraziare gli attori Argentero e Scarpetta per la loro generosità e la bravura dimostrata sul set dal primo all’ultimo episodio.

Novità Disney+: i film e le serie TV in uscita dall’11 al 17 aprile

Di seguito un riepilogo completo delle novità Disney+ in uscita nella settimana che inizia oggi, lunedì 11 aprile, e termina domenica prossima, 17 aprile. Ecco l’elenco dei film e delle serie televisive pronte al debutto all’interno del catalogo Disney Plus nei prossimi giorni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Film

Fresh – Film originale in uscita venerdì 15 aprile

Noah – Film in uscita venerdì 15 aprile

Serie TV

Le fate ignoranti – La serie originale completa in uscita mercoledì 13 aprile

The Owl House – Aspirante strega – 6 episodi della seconda stagione in uscita mercoledì 13 aprile

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir – 4 episodi della quarta stagione in uscita mercoledì 13 aprile

The Kardashians – Primo episodio della prima stagione solo con sottotitoli in uscita giovedì 14 aprile

Ti potrebbe interessare anche: Cosa guardare su Amazon Prime Video ad aprile? Le novità tra film, serie TV e originals

Che serie guardare su Disney+? Novità dall’11 al 17 aprile

Quale serie TV guardare su Disney+ questa settimana? Come accennato nell’introduzione, mercoledì esordisce la serie completa de Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek, con Luca Argentero, Eduardo Scarpetta e Cristiana Capotondi. Tutti i nuovi episodi della prima stagione saranno resi disponibili all’interno del catalogo Star la mattina di mercoledì 13 aprile.

Le fate ignoranti – Serie originale completa dal 13 aprile

La serie televisiva Le fate ignoranti racconta la storia d’amore di Massimo (Luca Argentero), sposato con Antonia (Cristiana Capotondi), e Michele (Eduardo Scarpetta). Antonia scopre il tradimento di suo marito dopo la morte improvvisa dell’uomo in un incidente. La donna, inizialmente sconvolta da quanto appreso dopo la tragica scomparsa del marito, indaga sulla vita parallela che Massimo conduceva prima di morire. Dopo poco si ritrova a stringere un’amicizia inaspettata con Michele e la sua cerchia di amici, con i quali il marito aveva instaurato un rapporto solido, considerandoli quasi come una seconda famiglia. Giorno dopo giorno, Antonia cambia il suo punto di vista sulla vita, anche se forse dopo quando accaduto non riuscirà più ad amare come prima. Nel cast di attori, oltre a Luca Argentero, Eduardo Scarpetta e Cristiana Capotondi, figurano anche Carla Signoris (Veronica), Serra Yilmaz (Serra), Paola Minaccioni (Luisella), Ambra Angiolini (Annamria) ed Edoardo Purgatori (Riccardo).

The Kardashians – Dal 14 aprile

Il giorno dopo Le fate ignoranti, giovedì 14 aprile debutta sulla piattaforma streaming Disney Plus il primo episodio del nuovo celebrity reality show The Kardashians. Danielle King è showrunner del nuovo capitolo televisivo della famiglia Kardashians, oltre a rivestire il ruolo di executive producer insieme a Ben Winston, Elizabeth Jones ed Emma Conway. Anche in The Kardashians il pubblico avrà modo di seguire le vicende di una delle famiglie dello spettacolo statunitense più famose al mondo: dalle pressioni derivanti dalla gestione di importanti affari agli svaghi più eccentrici nel tempo libero, Kylie, Kendall, Khloé, Kim, Kourtney e Kris tornano finalmente sotto i riflettori per la gioia di tutti i loro fan.

Che film guardare su Disney+? Novità dall’11 al 17 aprile

Se anziché le serie TV preferisci guardare i film, questa settimana le novità del catalogo Disney+ sono il film originale Fresh e la pellicola cinematografica Noah.

Fresh – Dal 15 aprile

Venerdì 15 aprile il catalogo Star della piattaforma Disney Plus dà il benvenuto al nuovo film originale Fresh, uscito in esclusiva lo scorso 4 marzo sulla piattaforma Hulu negli Stati Uniti. Gli abbonati Disney+ avranno la possibilità di rivedere in azione l’attore Sebastian Stan, protagonista nella pellicola Soldato d’inverno del Marvel Cinematic Universe e in Pam & Tommy nel ruolo di Tommy Lee. La co-protagonista di Fresh è invece l’attrice Daisy Edgar-Jones, nota per aver preso parte alla serie televisiva Normal People nel ruolo di Marianne. In Fresh Daisy Edgar-Jones interpreta Noa, una ragazza che si innamora al primo appuntamento di Steve (Sebastian Stan). L’affascinante uomo nasconde però “insoliti appetiti”…

Noah – Dal 15 aprile

Nello stesso giorno di Fresh, il catalogo Star di Disney+ propone Noah, il film diretto da Darren Aronofsky con protagonista l’attore neozelandese Russell Crowe nelle vesti del patriarca biblico Noè. La trama del film è ispirata alla storia dell’Arca di Noè custodita nel libro della Genesi dell’Antico Testamento. Insieme a Russell Crowe, nel film Noah recitano Jennifer Connelly (Naameh), Ray Winstone (Tubal-cain), Anthony Hopkins (Matusalemme), Emma Watson (Ila), Logan Lerman (Cam) e Douglas Booth (Sem). L’anno successivo alla sua uscita, la pellicola ha ricevuto la candidatura ai Golden Globe 2015 per la migliore canzone originale a Lenny Kaye e Patti Smith (Mercy Is).