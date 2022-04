Oggi, sabato 9 aprile, si correranno le qualifiche del Gran Premio delle Americhe della MotoGP, quarta prova del Mondiale 2022. A distanza di una settimana dal successo di Aleix Espargaro su Aprilia (foto in copertina), il circus del motomondiale resta nel continente americano per una nuova corsa di questo inizio di Mondiale folle, con tre vincitori diversi in altrettanti Gran Premi: Enea Bastianini (Qatar), Miguel Oliveira (Indonesia) e Aleix Espargaro (Argentina). Gli appassionati italiani di motori si augurano che il quarto sigillo possa avere la firma dell’italiano più atteso, Francesco “Pecco” Bagnaia, giunto domenica scorsa quinto sul traguardo di Termas di Rio Hondo.

Di seguito gli orari delle qualifiche della MotoGP di oggi sabato 9 aprile su TV8 e Sky.

Orari qualifiche MotoGP Americhe 2022 oggi su TV8

Le qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2022 della MotoGP saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su TV8 alle ore 21:10. Inizialmente andrà in onda la prima sessione di qualifiche (Q1), a cui prendono parte i piloti finiti fuori dalla top 10 al termine delle terze prove libere. A seguire, a partire dalle 21:35 circa, inizierà la Q2, la sessione di qualifiche che decreta il pilota che partirà in pole position nella gara di domani.

Importante: il Gran Premio delle Americhe è una delle sei corse della stagione 2022 che TV8 trasmetterà live in chiaro per tutti i telespettatori del canale numero 8 del digitale terrestre. Gli altri sono i Gran Premi di Spagna (1° maggio), Italia (29 maggio), Germania (19 giugno), San Marino (4 settembre), Aragon (18 settembre).

Orari qualifiche MotoGP Americhe 2022 oggi su Sky

Le prove ufficiali della MotoGP di oggi, sabato 9 aprile, saranno trasmesse in diretta su Sky alle 21:10 (ora italiana). In cabina di commento la coppia composta dal giornalista Guido Meda e dall’ex pilota di motociclismo Mauro Sanchini.

Lo scorso anno la pole position andò alla Ducati di Francesco Bagnaia. In gara, invece, lo spagnolo Marc Marquez su Honda conquistò il suo settimo successo nel circuito delle Americhe di Austin, in Texas, nonostante l’infortunio all’omero che lo ha per lungo tempo delibitato rispetto ai suoi avversari. Marquez firmò anche il giro più veloce della corsa, girando in 2’04.368. Nelle altre due classi, Moto2 e Moto3, la vittoria andò ad altri due piloti spagnoli, rispettivamente Raul Fernandez e Izan Guevara.

Dove vedere le qualifiche di oggi 9 aprile della MotoGP in streaming

Lo streaming delle qualifiche ufficiali di oggi 9 aprile della MotoGP sarà visibile gratis su tv8.it, oltre che su Sky Go e NOW per gli abbonati Sky e NOW. Per la visione del live streaming sul sito ufficiale del canale tv numero 8 del digitale terrestre non occorre registrare un nuovo account: è sufficiente collegarsi a tv8.it e selezionare la categoria Streaming nel menu posizionato in alto.

I contenuti trasmessi dai servizi Sky Go e NOW sono visibili invece tramite Smart TV, set-top box, computer, smartphone e tablet.

