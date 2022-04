Dopo la loro esperienza al GF Vip, la carriera di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta decollando. I due ragazzi, infatti, in queste ore hanno annunciato di avere dei nuovi progetti lavorativi. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e tutto quello che hanno svelato a riguardo.

Pierpaolo Pretelli annuncia il nuovo programma a cui sta lavorando

Nel corso della sua recente ospitata a “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, Pierpaolo Pretelli ha fatto delle interessanti confessioni in merito al suo futuro professionale. Nello specifico, il giovane ha ammesso di stare lavorando ad un nuovo progetto che lo vede come protagonista indiscusso. Si tratta di una sorta di “One man show“, in cui non mancheranno balletti, canzoni e momenti di intrattenimento. Come già detto, il tutto sarò incentrato su di lui, dato che ha già dimostrato di avere delle ottime doti sia canore, sia di ballo nel corso della sua partecipazione a Tale e quale Show.

Il giovane, però, ci ha tenuto a specificare che si tratta di un progetto ancora in corso di elaborazione e preparazione, pertanto, bisognerà attendere ancora un po’ per avere altre informazioni. In ogni caso, il giovane ha ammesso di stare facendo il possibile per far sì che il tutto sia pronto per giugno di quest’anno. Il programma dovrebbe svolgersi tra Roma e Milano. Questa, però, non è l’unica novità. Anche Giulia Salemi, infatti, sui suoi social ha svelato di essere impegnata in dei nuovi progetti lavorativi.

Giulia Salemi svela i nuovi progetti lavorativi

L’influencer ha pubblicato un lungo post sui social in cui ha svelato di trovarsi in un momento di vita davvero piuttosto movimentato. La giovane ha svelato che sta lavorando a dei nuovi progetti professionali, di cui però non può ancora parlare in maniera esplicita. Ad ogni modo, essi la stanno assorbendo totalmente, al punto da non avere tempo per sé. In questi giorni è particolarmente stressata, ma ci ha tenuto a precisare che Pierpaolo non c’entra assolutamente nulla, anzi, la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele.

Malgrado lo stress, però, Giulia Salemi ha ammesso di essere molto orgogliosa per i traguardi che pian piano sta raggiungendo. A tal proposito, ci ha tenuto anche a lanciare un messaggio pieno di autostima. Nel dettaglio, ha detto che spesso tende ad essere troppo critica con se stessa, ma adesso sente il bisogno di fermarsi un attimo e di apprezzare tutti gli obiettivi e i tasselli che è riuscita a raggiungere. In merito ai progetti, poi, la giovane ha detto che, appena potrà, racconterà tutto ai suoi fan.

Credo sia una delle cose più difficili imparare ad apprezzare sé stessi e riconoscere il nostro valore,

non lasciare che la paura e il bagaglio passato interferiscano nella realizzazione della nostra felicità..

a volte dobbiamo solo fermarci a respirare ❤️‍🩹 pic.twitter.com/Y9wM4GrzB0 — NERAH (@headandthoughts) April 7, 2022