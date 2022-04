Fino al 10 aprile sul sito MediaWorld è attiva la promozione Sconto Subito, che consente di ottenere uno sconto immediato in carrello sulla base dell’importo di spesa. Maggiore è la spesa, più alto sarà lo sconto applicato. Ecco perché fino a domenica acquistare un nuovo Smart TV online su mediaworld.it può trasformarsi in un vero e proprio affare, a patto sempre di scegliere il televisore giusto. Ma per questo non preoccupatevi, ci siamo noi che vi consigliamo i migliori modelli da acquistare per sfruttare al meglio la speciale offerta MediaWorld di questa settimana.

Come funziona Sconto Subito di MediaWorld

Come accennato nell’introduzione, Sconto Subito permette di usufruire di uno sconto immediato in carrello su uno dei tanti Smart TV in vendita nel sito di MediaWorld. Più si spende, più lo sconto aumenta. La promo prevede fino a quattro tagli di sconto:

sconto di 50 euro a fronte di una spesa di almeno 500 euro;

sconto di 100 euro a fronte di una spesa di almeno 750 euro;

sconto di 200 euro a fronte di una spesa di almeno 1.000 euro;

sconto di 400 euro a fronte di una spesa di almeno 2.000 euro.

Per usufruire dello sconto immediato bisogna semplicemente scegliere lo Smart TV che si desidera acquistare e aggiungerlo al carrello. Una volta inserito l’articolo all’interno del carrello, il sistema provvederà a scontare il prezzo di vendita del televisore tenendo conto della promozione Sconto Subito. L’offerta è valida fino al 10 aprile.

Migliori Smart TV da compare con Sconto Subito di MediaWorld

Ora che sapete come funziona la promozione, vi suggeriamo nell’elenco qui sotto i migliori Smart TV in offerta sul sito ufficiale di MediaWorld idonei a beneficiare dello sconto immediato di Sconto Subito: