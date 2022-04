Da mercoledì 6 aprile 2022, in prima visione assoluta su MTV, a partire dalle ore 22:00 comincerà Celebrity Ex on the Beach, visibile anche su Sky sul canale 131 e su NOW in streaming. Alla guida di questo format ci saranno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che intratterranno il pubblico e li accompagneranno nello sviscerare le varie dinamiche dei protagonisti di questo pazzo reality show.

Il compito di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in Celebrity Ex on the Beach

Celebrity Ex on the Beach sta per partire e in queste ore sono trapelate alcune indiscrezioni in merito al cast. L’edizione di quest’anno del programma, infatti, vedrà sbarcare Nathan Henry, proveniente dal reality show Geordie Shore, A’Whora, che viene da RuPaul’s Drag Race UK e Kori Sampson da Too Hot To Handle.

Il programma si svolgerà in una lussuosissima villa situata nelle isole di Gran Canaria e al centro dell’attenzione ci saranno dei ragazzi che, improvvisamente, vedranno arrivare dal mare i propri ex e le proprie ex. Inutile quindi dire che il gossip e il divertimento saranno assicurati. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avranno il compito di fare gli ambassadors.

Come seguire il programma non solo su MTV

Il programma in questione, però, potrà essere seguito anche sui social (Youtube, Facebook, Instagram e Twitter), attraverso il canale di #MTVEX, dove troveremo sempre Ignazio e Cecilia che, insieme a Matteo Diamante, Sasha Donatelli e Cecilia Palloni, divulgheranno dei contenuti inediti relativi allo show.

Sul canale Youtube di MTV, poi, ci saranno lo speaker radiofonico Tony IPants, Matteo Diamante, Sasha Donatelli, Cecilia Palloni, Giampaolo Calvaresi e Luana Cerbino che commenteranno le varie dinamiche che si verificheranno all’interno del reality show. Tony IPants parlerà del format anche attraverso il suo canale Youtube personale.

Per seguire Celebrity Ex on the Beach su Sky è necessario avere un abbonamento.