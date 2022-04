In un’intervista a FQMagazine, Simona Ventura ha parlato di Ultima Fermata: il nuovo format di Canale 5. La conduttrice ha speso parole di stima e d’affetto anche per Maria De Filippi per averla messa al timone del suo nuovo progetto.

Le parole di Super Simo

Ultima Fermata non sta riscuotendo un grande successo da parte dei telespettatori. Secondo alcuni utenti, il nuovo format di Canale 5 non sarebbe altro che una versione primaverile di Temptation Island. A differenza del docu-reality in onda l’estate, Ultima Fermata prevede la presenza di coppie sposate e con figli. Inoltre, non ci sono tentatori e tentatrici ma possono intervenire nuovi partner.

Intervistata da FQMagazine, Simona Ventura ha commentato gli ascolti che non sempre riescono a superare il 12% di share:

“Come tutti i titoli nuovi ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato”.

La conduttrice ha spiegato che a differenza di Temptation Island, Ultima Fermata è come un test che viene fatto in onda. Inoltre, la diretta interessata ha rivelato che il format punta molto sulla terapia di coppia.

Il ringraziamento a Maria De Filippi

Nell’intervista Simona Ventura ha speso parole di stima per Maria De Filippi:

“La ringrazio per avermi chiamato e permesso di lavorare di nuovo insieme”.

La conduttrice non ha nascosto che quando ha ricevuto la chiamata di “Queen Mary” per essere la voce narrante di Ultima Fermata non ci ha pensato due volte. A tal proposito Super Simo ha ringraziato anche la Rai per averle permesso di lavorare con Mediaset mentre era sotto contratto.

Simona Ventura ha confidato di essere felicissima di lavorare con Maria De Filippi, poiché tra loro c’è un rapporto di stima e complicità:

“Il fatto che mi abbia chiamata mi ha riempito di orgoglio”.

Simona Ventura spara a zero su Manuel Agnelli

Prima di concludere, Simona Ventura ha replicato alle dichiarazioni di Manuel Agnelli. Il musicista in un’intervista rilasciata a La Confessione ha sostenuto che Super Simo sia stata la peggior giudice di X Factor.

La 57enne ha affermato di non sapere minimamente chi sia Agnelli. Poi, ha rincarato la dose:

“Lui ha avuto c… a trovare i Maneskin”.

Per chi non lo sapesse, Manuel Agnelli a X Factor è stato il coach della band romana.