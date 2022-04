Ieri sera 31 Marzo è andata in onda la quarta puntata di Pechino Express 2022. I viaggiatori hanno fatto tappa nella bellissima città di Istanbul, l’unica a trovarsi tra due continenti: Europa ed Asia.

Il travel reality condotto da Costantino Della Gherardesca è stato ricco di colpi di scena e ha decretato una coppia eliminata. Scopriamo qual è.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Pechino Express 2022

Pechino Express 2022, chi è stato eliminato ieri sera 31 Marzo nella quarta puntata

La quarta puntata di Pechino Express 2022 ha visto una coppia avere più difficoltà delle altre e anche, diciamocelo pure, un bel po’ di sfortuna. A vincere la tappa è stata la coppia Italia – Brasile, formata da Helena Prestes e Nikita Pelizon. Sono loro a dover stabilire chi tra le due coppie arrivate ultime debba lasciare il programma. La scelta era tra gli Indipendenti, Bugo e Cristian Dondi, eterni ultimi del programma e la coppia Padre e Figlio, composta da Ciro Ferrara e Giovambattista. Alla fine le due vincitrici hanno fatto la loro scelta strategica.

La coppia eliminata nella quarta puntata è Padre e Figlio, Ciro Ferrara e Giovambattista.

Le prime parole della coppia Padre Figlio dopo l’eliminazione

La commozione dopo la lettura del verdetto è tanta tra tutti i concorrenti. Giovambattista ammette che se non fosse per il padre non ci sarebbe nemmeno stato lì. Costantino Della Gherardesca lo “consola” chiedendogli:

“Tu sei il più piccolo della famiglia, forse non sei riuscito a dare a tua papà la mano di cui aveva bisogno?”

Il ragazzo sorridente risponde:

“No, qua il capitano è lui e decide lui. Io lo seguo”.

Sarà un vero peccato non vedere questa coppia in viaggio perché nel reality di Sky ha dimostrato quanto sia importante la famiglia e i genitori possano costruire un bellissimo legame con i loro figli. La tenerezza e il senso di protezione reciproco ha caratterizzato tutto il loro viaggio, godibile su Now e Sky.

Pechino Express 2022, la classifica della quarta puntata

Alla fine della tappa, la classifica della quarta puntata è questa:

Italia-Brasile, Helena Prestes e Nikita Pelizon

I Fidanzatini, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

I Pazzeschi, Victoria Cabello e Paride Vitale

Gli Sciacalli, Aurora Leone e Fru

Gli Scienziati, Barbascura X e Andrea Boscherini

Gli Indipendenti, Bugo e Cristian Dondi

Ancora una volta Mamma e Figlia, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, godono dell’immunità perché hanno vinto la prova vantaggio, così si sono classificate subito per la tappa successiva.