La puntata di Domenica In del 3 aprile sarà estremamente movimentata e ricca di ospiti. In tale occasione, infatti, vedremo Mara Venier intervistare molti esponenti del mondo dello spettacolo, della musica e non solo. Verrà dato spazio anche ad una piccola festicciola per Vincenzo Mollica. Ecco tutti i dettagli.

Domenica In anticipazioni 3 Aprile: gli ospiti della ventinovesima puntata

Il 3 aprile andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, sempre a partire dalle ore 14:00 su Rai 1. Come di consueto, la prima parte della trasmissione sarà incentrata principalmente su tematiche legate all’attualità. Argomento predominante sarà la guerra in Ucraina e, per l’occasione, ci saranno gli interventi della direttrice del TG 1 Monica Maggioni. Al termine di tale blocco, poi, verrà dato spazio a Noemi, la quale concluderà cantando il brano di John Lennon “Imagine”.

La cantante, poi, si sottoporrà anche ad una lunga intervista con la conduttrice, durante la quale affronterà tematiche legate alla sua carriera e alla sua vita privata. Restando in tema di cantanti, poi, ci sarà anche Francesco Gabbani. L’artista parlerà dei suoi successi musicali e presenterà anche il nuovo programma, che condurrà al fianco di Francesca Fialdini, anche lei ospite della puntata di Domenica In, “Ci vuole un fiore”, in onda venerdì sera su Rai 1.

Una festa speciale nella puntata del 3 aprile del programma di Mara Venier

Tra gli attori, invece, Mara Venier intervisterà Claudio Amendola. Quest’ultimo spazierà tra argomenti inerenti la sua sfera privata e quella professionale. A tal proposito, parlerà a lungo anche della sua fiction “Nero a metà“. Sempre legato al tema del cinema, poi, ci sarà l’ingresso nello studio di Domenica In di Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi per presentare il film di Fausto Brizzi “Bla Bla Baby”.

Ampio spazio, poi per un momento di ilarità e di gioia con la festa organizzata per Vincenzo Mollica. Quest’ultimo di recente ha ricevuto il premio “Il Microfono d’oro” a Roma presso la sede della SIAE. Per rendere la festa entusiasmante, poi, ci sarà anche Mogol e un grande amico di Mollica, ovvero, Enrico Mentana. In tale occasione l’ospite d’onore parlerà della sua amicizia con Federico Fellini e farà una dedica speciale ad Adriano Celentano.

