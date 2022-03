Stasera 31 Marzo 2022, arriva su Italia 1 la nuova edizione di Battiti Live, MSC Crociere – Il viaggio della musica, condotto da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Scopriamo chi saranno i cantanti che si esibiranno in questa prima puntata e che cosa succederà nel nuovo format insieme a R101, Radio 105 e Radio Norba, e in partnership con MSC Crociere.

Battiti Live, MSC Crociere, la scaletta dei cantanti che si esibiranno nella prima puntata

La versione di Battiti Live in crociera vedrà ogni puntata i componenti del cast artistico esibirsi. La scaletta della prima puntata di MSC Crociere – Il viaggio della musica, prevede le seguenti esibizioni:

Achille Lauro

Berna

Dargen D’Amico

Deddy

Federico Rossi

Fedez

Follya

Gemelli Diversi

Gué Pequeno

Irama

Kungs

La Rappresentante di Lista

Pinguini tattici nucleari

Sangiovanni

Sophie and the Giants

The Kolors

Topic

Battiti Live, quali porti visiterà

La trasmissione musicale in viaggio arriverà in quattro importanti porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

Battiti Live, il cast completo

Mediaset ha diffuso il cast completo del programma, la cui regia è affidata a Luigi Antonini. Il cast artistico completo di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica è formato da grandi artisti della musica italiana, protagonisti di Sanremo e artisti dei talent show più importanti della tv italiana. Ecco chi sono:

Fedez, Achille Lauro, La Rappresentate di Lista, Giusy Ferreri, Noemi, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Elodie, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Sangiovanni, Dargen D’Amico, Gué, Tommaso Paradiso, The Kolors, Rkomi, Mr Rain, Aka 7even, Tananai, Federico Rossi, Sottotono, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari, Riki, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Deddy, Tancredi, Lum!x, Sophie and The Giants, Kungs, Follya, Ofenbach, Topic, Darin, Nika Paris & Room9, Justin Quiles, Alice Merton, Berna, Tecla.

MSC Battiti Live 2022, in crociera, dove vedere le puntate

Le puntate registrate di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica sono trasmesse nel prime time di Italia 1, il martedì. Mentre invece per vedere le repliche gratis bisogna accedere a Mediaset Infinity.