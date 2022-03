Oggi, mercoledì 30 marzo, si giocherà il match Sinner-Cerundolo, valido per i quarti di finale dell’ATP Miami 2022, secondo Masters 1000 della stagione. Gli appassionati italiani di tennis sognano di vedere Jannik già proiettato in semifinale, visto e considerato che l’ostacolo maggiore – l’australiano Nick Kyrgios – è stato battuto nella giornata di ieri. Jannik ha approfittato dell’implosione del fuoriclasse di Canberra contro il giudice di sedia Carlos Bernardes, proprio durante il momento decisivo dell’incontro (tie-break del primo set e inizio secondo set). Vedere Kyrgios buttare alle ortiche il suo innato talento è qualcosa che fa male, ma stavolta il dispiacere è ripagato in toto dalla qualificazione dell’azzurro al prossimo turno, dove affronterà l’argentino Francisco Cerundolo. Il tennista sudamericano è reduce dal successo in rimonta agli ottavi contro lo statunitense Tiafoe.

Di seguito le informazioni su come e dove vedere la partita Sinner-Cerundolo oggi 30 marzo in televisione e in streaming.

Dove vedere Sinner-Cerundolo oggi in TV

L’incontro di oggi dell’ATP Miami 2022 Sinner-Cerundolo sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. Il match avrà inizio non prima delle 21:00 (ora italiana).

Jannik Sinner ha l’opportunità di approdare alle semifinali del Masters 1000 di Miami per il secondo anno consecutivo, dopo che nel 2021 raggiunse la finale, poi persa contro il polacco Hurkacz. Nell’ultima partita disputata contro l’australiano Kyrgios, l’altoatesino è stato semplicemente perfetto nel mantenere i nervi saldi di fronte al circo allestito dal rivale nell’altra parte del campo, dimostrando dunque di aver assimilato alla grande la lezione inflittagli l’anno scorso dall’americano Tiafoe in semifinale al Vienna Open.

Dove vedere Sinner-Cerundolo in streaming

Lo streaming del match Sinner-Cerundolo sarà visibile su Sky Go e NOW.

Entrambi i servizi sono gratuiti per gli abbonati a Sky e NOW. Il live streaming della partita può essere visto da Smart TV, set-top box, computer, smartphone e tablet.

Precedenti Sinner-Cerundolo

Jannik Sinner e Francisco Cerundolo non si sono mai affrontati prima d’ora in un match ufficiale del circuito ATP.

Crediti foto di copertina: profilo Twitter ufficiale Jannik Sinner (@janniksin)