Vi sentite orfani di Masterchef Italia? Niente paura. Sta per arrivare Cucine da incubo, che vi farà divertire e ridere con lo chef Antonino Cannavacciuolo. Il programma culinario attraversa l’Italia alla ricerca dei ristoranti peggiori, che vengono puntualmente sistemati dallo chef.

Il format britannico in Italia ha avuto successo grazie alla simpatia e notorietà dello chef campano, che riesce a empatizzare anche con i ristoratori più “sgangherati”. Il debutto di Cucine da Incubo è del 2017 su Fox Life, oggi siamo all’avvio dell’ottava stagione. Ma scopriamo tutti i dettagli: quando inizia Cucine da Incubo, dove viene trasmesso e il suo trailer.

Leggi anche: Dove vedere le repliche di Masterchef Italia

Cucine da Incubo, quando inizia?

Dopo tre anni dalle ultime puntate pre covid, ritorna lo show horror culinario. Cucine da Incubo inizia il 3 Aprile su Sky Uno. Il terzo cambiamento di rete per il format televisivo. Il conduttore sarà sempre lo stellato chef di Villa Crespi, mentre ancora non si è a conoscenza del numero di puntate dell’ottava stagione.

Cucine da Incubo, il trailer

Sky ha rilasciato un nuovo trailer di Cucine da Incubo, molto particolare e divertente. Eccolo:

No, non state sognando… è tutto vero!

La nuova stagione di #CucineDaIncubo sta arrivando 😱 Dal 3 aprile su Sky Uno@Antoninochef pic.twitter.com/GdACYoyp6Y — Sky (@SkyItalia) March 4, 2022

Cucine da Incubo, dove vedere le puntate

Le puntate di Cucine da Incubo si possono vedere gratis su Sky Uno e in streaming su Now per tutti gli abbonati.