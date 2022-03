In casa Rai fervono i preparativi per la stagione estiva della rete. In particolar modo Rai 2 ha deciso di apportare delle modifiche al palinsesto in modo da introdurre un programma del tutto sperimentale e anticonvenzionale rispetto al passato nell’access prime. Scopriamo di cosa si tratta e chi potrebbe essere alla guida di questa trasmissione innovativa.

I primi dettagli trapelati sul nuovo programma di Rai 2

La seconda rete della tv di stato è decisamente diversa rispetto alla prima. Su Rai 2, infatti, è possibile fare delle sperimentazioni senza il peso del dover fare ascolti elevati sin da subito. Proprio per tale motivo, l’azienda sta pensando di introdurre un programma decisamente fuori dal comune nell’access prime del periodo estivo.

Nello specifico, pare si stia varando l’ipotesi di introdurre un talk, che dovrebbe cominciare a partire dalle ore 20:00, subito dopo il consueto appuntamento con il telefilm del momento e poco prima dell’inizio del TG2 delle 20:30. La trasmissione in questione, infatti, dovrebbe avere la durata di circa 30 minuti. Attualmente, le puntate che si starebbe pensando di registrare sono una 20ina, proprio perché il programma è un vero e proprio esperimento.

In che consiste il format e chi potrebbe condurlo

Ma quali saranno gli argomenti trattati in questo nuovo format di Rai 2? Sicuramente non si tratterà di un quiz, in quanto essi già vanno in onda su Rai 1 e anche sulla concorrenza Mediaset. L’azienda starebbe valutando piuttosto l’ipotesi di dare luogo ad una sorta di talk show e varietà messi insieme. Il target di destinazione è un pubblico decisamente colto e consapevole, il quale desidera adoperare la televisione per intrattenersi ma, allo stesso modo, per informarsi e stare al passo con i tempi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Al momento, non è ancora trapelato il nome della persona che potrebbe essere alla guida di questo nuovo format. Tuttavia, quello più gettonato è quello di Drusilla Foer, reduce da un’esilarante partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Per ulteriori novità in merito non ci resta che attendere le prossime settimane.