Disney Plus ha da poco annunciato la data di uscita della seconda stagione di Only Murders in the Building, la serie televisiva ideata Steve Martin e John Hoffman. Nel cast, oltre il celebre attore statunitense de Il padre della sposa (1991), figurano anche Martin Short, Selena Gomez, Aaron Dominguez e Amy Ryan. Only Murders in the Building racconta la storia di tre inquilini di un palazzo dell’Upper West Side di New York, dopo la scoperta di quello che appare ai loro occhi un efferato caso di omicidio. In seguito, mentre documentano il delitto attraverso la realizzazione di un podcast, vengono a galla altri segreti del palazzo riconducibili a molti anni prima.

Di seguito tutte le informazioni su quando esce la seconda stagione di Only Murders in the Building, serie TV Star Original disponibile sulla piattaforma Disney Plus.

Data di uscita Only Murders in the Building stagione 2

La seconda stagione di Only Murders in the Building uscirà il 28 giugno 2022 su Disney Plus. I nuovi episodi della serie TV saranno resi disponibili nel catalogo Star, uno dei sei brand che costituiscono l’offerta della piattaforma (gli altri sono Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic).

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

In Only Murders in the Building stagione 2, i tre protagonisti Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) e Oliver (Martin Short) sono impegnati a smascherare l’assassino di Bunny Folger, il presidente del consiglio di amministrazione di Arconia. Per Charles, Mabel e Oliver non tutto però andrà secondo i piani. Infatti, come si apprende dalla sinossi ufficiale della seconda stagione, il trio è implicato nell’omicidio di Bunny. Non solo, perché in seguito i tre inquilini dovranno affrontare un gruppo di vicini che è convinto della loro colpevolezza.

John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) e Steve Martin sono i co-creatori e sceneggiatori della serie TV Star Original, distribuita in prima visione negli Stati Uniti sulla piattaforma streaming Hulu. Nella lista dei produttori esecutivi figurano invece Dan Fogelman (This Is Us), Jess Rosenthal, Selena Gomez e Martin Short.