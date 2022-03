Ritorna l’appuntamento settimanale con Noi, la serie di Rai 1. Stasera 27 Marzo alle 21.25 andrà in onda la quarta puntata. Nonostante il risultato in termini di ascolti abbia generato molte polemiche perché la rete ammiraglia si aspettava altri risultati, la fiction continua il suo percorso.

Abbiamo lasciato i nostri protagonisti di fronte alla rivelazione che Rebecca ha conosciuto Mimmo tantissimi anni fa. Daniele l’ha presa malissimo e non vuole più parlare con la madre, mentre gli altri protagonisti sono rimasti attoniti a guardare la scena. Che cosa succederà nella puntata di stasera? Scopriamo tutte le anticipazioni della quarta puntata.

Noi, le anticipazioni della quarta puntata, in onda stasera 27 Marzo 2022

Nel corso delle puntate stiamo conoscendo i “fantastici tre”: i gemelli Claudio (Dario Aita) e Caterina (Claudia Marsicano) e il bimbo nero adottato Daniele (Livio Kone). I loro genitori Pietro Peirò (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) sono stati capaci di fare qualcosa di formidabile: crescerli tutti insieme tra le difficoltà economiche e le conseguenze dell’adozione su di loro e sul mondo che li circonda. Li stiamo vedendo tra passato e presente, flashback e vita contemporanea, essere adulti e affrontare il peso delle proprie scelte. Ma che cosa succede se invece le scelte si subiscono e basta?

Il primo episodio della quarta puntata è La baita

Daniele non vuole più vedere Rebecca. Non gli ha nascosto solo un padre, ma una vita intera. Se lei gli avesse permesso di conoscere Mimmo, lui avrebbe capito le sue origini e probabilmente la sua vita sarebbe stata completamente diversa.

Rebecca dal canto suo è convinta della decisione presa anni fa, che non comunicò nemmeno al marito, proprio per preservarla. Daniele ripercorre tutto quello che gli è successo e prova una rabbia fortissima.

Caterina litiga con la madre per il bypass gastrico. Lei non vorrebbe che lo facesse, mentre invece la ragazza sente di averne bisogno per risolvere i suoi problemi con l’obesità.

I ragazzi decidono di vivere un bel weekend fuori per rilassarsi viste le controverse vicende familiari. Così si recano nella baita di famiglia, ma non tutto andrà come previsto. Infatti Claudio e Chiara sono già lì, a loro insaputa, e quando arrivano anche Cate e Daniele la fidanzata del gemello non la prende molto bene.

Il primo episodio della quarta puntata è La casa

Nel secondo episodio della quarta puntata un lungo flashback ci riporta agli anni ’80, quando Pietro Peirò e Rebecca scoprono di aspettare ben tre figli. Le paure sono tante, soprattutto quelle economiche e si scontrano con le loro differenze. Infatti mentre il marito vuole cavarsela da solo, la moglie vorrebbe chiedere aiuto alla sua famiglia benestante.

Le spese sono tante: c’è bisogno di un appartamento più grande, ci sarà bisogno di ben tre corredini, culle, ecc… come fare?

Si ritorna nel presente, dove sia Daniele che Claudio devono affrontare problemi lavorativi molto seri. Invece Cate inizia a capire che Teo non sta bene e cerca di dargli una mano. La loro relazione è una montagna russa continua, a causa del comportamento della ragazza.

