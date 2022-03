Iniziano le riprese a Vicenza di “Luce dei tuoi occhi 2”, ovvero la serie di Canale 5 che ha riscosso molto successo. Come protagonisti tornano Anna Valle e Giuseppe Zeno che hanno iniziato già le riprese. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni e le novità su “Luce dei due occhi 2” e cosa si sa in merito alla seconda parte di questa fiction di Canale 5.

“Luce dei due occhi 2”, la trama

Molti telespettatori saranno felici di sapere che dopo la prima stagione “Luce dei due occhi”, tornerà sui teleschermi di Canale 5. Le riprese sono iniziate il 23 marzo a Vicenza e sono curate da Banijay studios. Non vi sono ancora delle specifiche indicazioni sulla trama, ma secondo i ben informati, sembrerebbe che Emma Conti che sta tra per sposarsi con il professor Enrico Leoni, tra l’affetto delle sue ballerine, avrà una rivoluzione nella sua vita. Ciò perché a Vicenza arriverà sua figlia. Dopo 18 anni di lontananza ci sarà probabilmente questo incontro molto atteso. Le riprese andando avanti fino a fine estate.

Il cast di “Luce dei due occhi 2”

Nel cast di “Luce dei due occhi 2” sono riconfermati sia Giuseppe Zeno che Anna Valle. La fiction è diretta da Fabrizio Costa con la sceneggiatura di Davide Sala, Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini. Saranno aggiunti anche numerosi personaggi, non ancora comunicati ufficialmente. Piuttosto in queste ore è stato anche pubblicato via Twitter un post di inizio ufficiale delle riprese di “Luce dei due occhi 2”. Infatti, Mediaset sa bene che moltissimi telespettatori stavano aspettando questa novità! Ecco il post su Twitter: