Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, martedì 22 marzo 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Studio Battaglia (Rai 1), Stasera tutto è possibile (Rai 2), Cartabianca (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Quasi Amici (Canale 5), La Pupa e il Secchione Show (Italia 1) e Fuori dal coro (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 22 marzo, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

Su Rai1 la fiction Studio Battaglia ha appassionato 4.039.000 spettatori pari al 18.7% share.

Su Canale 5 Quasi Amici ha raccolto davanti al video 1.589.000 spettatori con il 8.3% share.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.677.303 spettatori pari all'8.51% di share.

Su Italia 1 – dalle 21.41 all'1.13 – La Pupa e il Secchione Show ha intrattenuto 1.370.000 spettatori con il 9.05% (presentazione di 14 minuti: 1.149.000 – 4.69%).

Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.002.000 spettatori pari ad uno share del 5.14% (presentazione di 10 minuti: 797.000 – 3.25%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 930.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su La7 diMartedì ha registrato 1.403.000 spettatori con uno share del 7.11% (DiMartedì Più: 454.000 – 5.83%).

Su Tv8 Italia's Got Talent segna 740.000 spettatori con il 3.63%.

Sul Nove Hercules – Il Guerriero ha raccolto 304.000 spettatori con l'1.4%.

Sul 20 Unknown – Senza Identità segna 542.000 spettatori con il 2.48%.

Su Rai4 Man on Fire – Il fuoco della vendetta registra 309.000 spettatori con l'1.5%.

Su Iris Torna el Grinta segna 369.000 spettatori con l'1.68.

Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 348.000 spettatori con l'1.5%.

Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri:

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.145.000 spettatori con il 20.88%.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.049.000 spettatori con uno share del 16.44%.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.286.000 spettatori con il 5.22%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.588.000 spettatori con il 6.45%.

Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.211.000 spettatori (5.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.691.000 spettatori (6.83%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.251.000 individui all'ascolto (5.16%), nella prima parte, e 1.084.000 spettatori (4.38%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.835.000 spettatori (7.43%).

Su Tv8 Guess My Age ha divertito 389.000 spettatori con l'1.6%.

ha divertito 389.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 315.000 spettatori con l’1.3%.