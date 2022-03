La Casa di Carta ha ottenuto un successo straordinario. Alex Pina, proprio grazie alla creazione di questa serie, ha iniziato a farsi conoscere in tutto il mondo. Al momento, è alle prese con due progetti altrettanto ambiziosi. Il primo è legato allo spin-off su Berlino, mentre il secondo trae spunto dalla pandemia da Covid-19 che, ancora adesso, sta creando non pochi problemi.

Al momento, non ci sono ancora molte informazioni sulla nuova serie. Dalle premesse, però, sembra abbia tutte le carte in regola per trasformarsi in un nuovo successo di Netflix.

Tutte le novità sulla nuova serie Tv di Alex Pina

Arrivati a questo punto, è quasi impossibile mettere in discussione la creatività di Alex Pina. Il produttore spagnolo, infatti, ha alle spalle serie di grande successo. Tra queste figura sicuramente La Casa di Carta, ma anche El Barco e Vis a Vis: il prezzo del riscatto non sono affatto da sottovalutare. Stando alle parole del pubblico, una delle sue qualità più apprezzate è la sconfinata originalità.

Dalle ultime notizie emerge che, al momento, sta lavorando alla realizzazione di un nuovo progetto. Si tratta di una serie tv completamente ispirata alla pandemia da Covid-19. Non sono ancora emersi molti dettagli, ma pare si tratti di un’avventura particolare, con tanti spunti di riflessione. Grande importanza verrà dato a un reportage giornalistico riguardante l’impennata nella vendita dei bunker.

Alex Pina e Netflix: tante serie all’attivo

Il contratto tra Alex Pina e Netflix continua a essere più che valido. Il colosso dello streaming ha concesso piena libertà al produttore. Quest’ultimo può trasformare le sue creazioni in ogni modo possibile. È probabile che, se gli alti standard de La Casa di Carta verranno rispettati, ci saranno molti altri progetti futuri.

Al momento, per Netflix, Alex Pina sta lavorando allo spin-off su Berlino, a Sky Rojo, e alla nuova serie incentrata sulla pandemia. In passato, si è occupato anche di un titolo chiamato White Lines. Purtroppo, lo show non è stato rinnovato per una seconda stagione.