Arriva il remake di La Casa di Carta per la Corea. La Casa di Carta Corea, nel 2022 sbarcherà su Netflix così come confermato anche dall’emittente TV in streaming. Dopo La Casa de Papel, un successo globale vero e proprio, finalmente la novità anche per l’Oriente. Il titolo sarà Money Heist: Korea – Joint Economic Area, quindi totalmente in inglese. La serie, in esclusiva su Netflix promette di essere già un successo e sarà molto curioso capire come è stata riadattata l’intera serie per il pubblico coreano.

La Casa di Carta Corea, la trama del remake

Il remake de La Casa di Carta Corea sembra già entusiasmare i fans de La Casa de Papel. Infatti, la serie versione orientale racconta la storia di uno stratega geniale (il professore) e della sua banda strabiliante. Parliamo di ladri di prima classe, che cercano di mettere a segno un colpo senza precedenti nella penisola Coreana. La storia è ricca di colpi di scena, tra varie sfide. Tutti gli occhi sono puntati proprio su questa banda e sullo sfondo, si potrà poi capire qual è il significato del titolo in inglese Joint Economic Area.

Il cast de La Casa di Carta Corea

Il cast de La Casa di Carta Corea è tutto originario del paese orientale. Insieme a Seon Woojin, ovvero il leader del team di Crisis Negotiation interpretato da Kim Yunjin ci sono gli 8 della banda. Hanno i nomi di città proprio come nella versione originale della serie. Vi sono infatti, Berlino (Park Hae-soo), Mosca (Lee Won-jong), Nairobi (Jang Yoon-ju), Tokyo (Jun Jong-seo), Denver (Kim Ji-hun), Rio (Lee Hyun-woo), Helsinki (Kim Ji-hoon) e Oslo (Lee Kyu-ho).

Leggi anche Codici per guardare Netflix nascosti

Il trailer de La Casa di Carta Corea

In questi giorni è stato anche rilasciato il trailer che accende la curiosità di questo fondamentale remake. In particolare, si vede l’immagine del “professore” che osserva un serie di maschere uniche, ovvero quelle di Salvatore Dalì che sono le stesse originali della serie spagnola. Mentre il professore sceglie la macchina la maschera da indossare, la curiosità sale alle stelle.

La serie “made in Corea”

La prima stagione del remake de La Casa di Carta Corea in onda su Netflix è di 12 episodi ed è prodotta da BH Entertainment e Zium Content. Alla regia vi è Kim Hong-sun, invece gli sceneggiatori sono Choe Sung-jun, Ryu Yong-jae e Kim Hwan-chae. È davvero da non perdere!