Oggi, martedì 22 marzo, alle ore 11:00, il presidente dell’Ucraiana Volodymyr Zelensky terrà un discorso molto atteso al Parlamento italiano. Nel corso delle ultime settimane, il numero uno del Paese ucraino ha tenuto vari discorsi in collegamento con i parlamenti delle nazioni straniere, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia. Nella giornata odierna sarà, dunque, la volta dell’Italia.

Di seguito le informazioni principali su dove vedere il discorso di Zelensky di oggi al Parlamento italiano in streaming.

Dove vedere il discorso di Zelensky al Parlamento italiano oggi

Il discorso di Zelensky di oggi al Parlamento italiano sarà trasmesso in diretta streaming sulla Web TV della Camera dei Deputati e sul canale YouTube di Montecitorio. La visione è gratuita.

Per accedere al live streaming dal sito della Camera è sufficiente collegarsi al portale webtv.camera.it e attendere il caricamento del video. La diretta avrà inizio alle ore 11. Ricordiamo che non è necessario registrare un account né compilare alcun modulo per vedere la diretta da Montecitorio.

Un altro modo per guardare il discorso di Zelensky alla Camera oggi è collegarsi al canale YouTube di Montecitorio e attendere il via alla riproduzione del video, che anche in questo caso comincerà alle ore 11. Il video da selezionare ha per titolo “Diretta canale satellitare della Camera dei deputati”. Volendo, è possibile scegliere anche di seguire la diretta streaming con i sottotitoli selezionando il video “Canale con sottotitoli automatici”.

Pubblichiamo qui sotto il video da dove sarà possibile seguire anche su Tutto.TV la diretta streaming del discorso di Zelensky.