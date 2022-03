Nel corso dell’intervista rilasciata a Tv Sorris e Canzoni Pierdante Piccioni ha raccontato come si sviluppano le puntate di Doc – Nelle tue mani e quale sia il rapporto che lo lega all’attore che gli dà il volto televisivo:

“Con Luca Argentero ci sentiamo per le cose importanti, purtroppo il Covid ha impedito a lui di venire a Pavia da me e a me di andare a Città della Pieve o a Milano da lui. Abbiamo quasi 20 anni di differenza e faccio un po il fratello maggiore, non lo sento spesso ma quando ha bisogno si. Con Matilde Gioli ho un ottimo rapporto, anche se le femmine di casa mia sono… gelose. Idem con Pierpaolo Spollon, con il quale andrò al Festival Seriès Mania, a Lille, in Francia dove la prima stagione di ‘Doc’ è andata benissimo. Sono certo che intensificheremo la nostra amicizia. Io e lui, il mio cocco nella vita, passeremo tre giorni a ridere”.