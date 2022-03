Il successo dei Maneskin è arrivato in tutto il mondo, tanto che la band romana è stata imitata in moltissimi programma. Nella prima puntata de Il Cantante Mascherato in versione tedesca è arrivato Orco e ha cantanto Zitti e Buoni.

Il Cantante Mascherato: arriva Orco

Sabato 19 marzo, in Germania, è cominciata la sesta edizione de Il Cantante Mascherato. Tra le varie maschere in gara, c’è anche Orco. Il personaggio che si cela dietro la maschera ha deciso di esibirsi sulle note di Zitti e Buoni dei Maneskin.

Al termine della perfomance, i giudici sono rimasti spiazzati per l’interpretazione. Secondo alcuni di loro, dietro Orco ci sarebbe un cantante italiano poché la pronuncia sarebbe stata perfetta. Addirittura, uno dei giudici ha ipotizzato che fosse Gianna Nannini.

Chi c’è dietro Orco?

Nel momento in cui uno dei giudici de Il Cantante Mascherato (The Masked Singer Germany) ha fatto il nome di Gianna Nannini, sul web i telespettatori si sono convinti che dietro Orco ci sia realmente la cantante toscana. Tra i nomi ipotizzati Nannini ha ottenuto il 38% di preferenze, Michelle Hunziker ha ottenuto il 19%, Giovanni Zarella l’11% di voti, Sandra Nasic il 10% mentre Jana Ina Zarella e Carolin Kebekus hanno ottenuto il 4% di preferenze.

Nonostante le convinzioni dei giudici, la loro versione sembra svanire. Gli indizi rilasciati da Orco parlano di un personaggio timido con un grande cuore e con una missione pacifica da portare a termine. Tra gli indizi forniti, Orco ha anche dichiarato che non ha mai cantato davanti a tanta gente. Grazie alla partecipazione a Il Cantante Mascherato, Orco potrà farsi apprezzare da un folto pubblico. Il personaggio è stato descritto come una persona gentile e con la faccia amichevole. Nonostante l’aspetto incuda timore, il diretto interessato ha rassicurato di non dare retta all’apparenza.

In realtà, dalla descrizione non può essere Gianna Nannini visto che la cantante è abituata a cantare davanti a folle immense. Inoltre, gli italiani che hanno ascoltato la perfomance hanno notato moltissime sbavature sulla pronuncia.

